الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المشرف على المراجعة التاريخية يكشف تفاصيل جديدة حول مسلسل "الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الدكتور خالد حسين محمود، المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين، إن المسلسل أخذ وقتًا وجهدًا كبيرين من أجل إتمام متابعة الأحداث بشكل تاريخي دقيق.

الإطار التاريخي للعمل الفني 

وأكد محمود، خلال لقائه ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الهدف من مسلسل الحشاشين مراجعة الإطار التاريخي للمشاهد والحلقات، مع الحرص على اطلاع المشاهد على التاريخ والاستفادة من أجل الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن مسلسل الحشاشين عمل على تعريف المشاهد على التاريخ العسكري والسياسي بل والحضاري للبلاد، معبرًا:" شخصية عمر الخيام كانت تمثل بعدًا ثقافيًا هامًا للغاية".

“الحشاشين”

يذكر أن مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

خالد حسين محمود المحور الحشاشين مراجعة المسلسل تاريخيا قناة المحور برنامج الخلاصة

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