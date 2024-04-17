الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الأردن يعرف حقيقة ما يدور فى المنطقة العربية بدقة ووضوح

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

قال الدكتور  بدر ماضي، أستاذ العلوم السياسية بدولة الأردن، إن الجغرافيا الأردنية صعبة للغاية، حيث تقع الأردن الآن في منتصف الصراعات التي تحدث في المنطقة.

المناوشات الصهيونية الإيرانية 


وأكد الدكتور بدر ماضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأردن يعرف حقيقة كل ما يدور في المنطقة العربية بكل وضوح وقوة، كما أن دولة الأردن على علاقة وثيقة بعدد كبير من دول العالم، لذا الأردن يعي جيدًا ما يحدث في دول الجوار.

وأضاف في حديثه، أن دولة الأردن وضعها الداخلي متماسك وصلب، والشعب الأردني يقف خلف السيادة الأردنية بكل قوة وحزم.

وتابع: "إسرائيل تريد أن تتوقف إيران عن أي تصعيد ترغب في شنه في المنطقة، حيث هذا التصعيد سيضع إسرائيل في مأزق شديد".

التشويش على القضية الفلسطينية 


واستطرد: "من المتوقع أن يكون سبب المناوشات الصهيونية الإيرانية إبعاد الانظار عن القضية الفلسطينية، وألا تكون أولوية الحديث العالمي منصبة على فلسطين وحدها.

بدر ماضي استاذ علوم سياسية المحور 90 دقيقة المناوشات الصهيونية الإيرانية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

زوجة فقيد الشباب بمذبحة أبيار: كان لا يفارق نجلته الرضيعه لشعوره باقتراب أجله

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين