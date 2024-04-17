أستاذ علوم سياسية: الأردن يعرف حقيقة ما يدور فى المنطقة العربية بدقة ووضوح

قال الدكتور بدر ماضي، أستاذ العلوم السياسية بدولة الأردن، إن الجغرافيا الأردنية صعبة للغاية، حيث تقع الأردن الآن في منتصف الصراعات التي تحدث في المنطقة.

المناوشات الصهيونية الإيرانية



وأكد الدكتور بدر ماضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأردن يعرف حقيقة كل ما يدور في المنطقة العربية بكل وضوح وقوة، كما أن دولة الأردن على علاقة وثيقة بعدد كبير من دول العالم، لذا الأردن يعي جيدًا ما يحدث في دول الجوار.

وأضاف في حديثه، أن دولة الأردن وضعها الداخلي متماسك وصلب، والشعب الأردني يقف خلف السيادة الأردنية بكل قوة وحزم.

وتابع: "إسرائيل تريد أن تتوقف إيران عن أي تصعيد ترغب في شنه في المنطقة، حيث هذا التصعيد سيضع إسرائيل في مأزق شديد".

التشويش على القضية الفلسطينية



واستطرد: "من المتوقع أن يكون سبب المناوشات الصهيونية الإيرانية إبعاد الانظار عن القضية الفلسطينية، وألا تكون أولوية الحديث العالمي منصبة على فلسطين وحدها.