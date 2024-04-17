الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد حسين محمود: نهاية حسن الصباح فى "الحشاشين" كانت تخيلية

الحشاشين
الحشاشين

قال الدكتور خالد حسين محمود، المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين، إن مسلسل الحشاشين كان يحمل هدفين الأول تنويري والآخر معرفي، حيث إن الهدف التنويري تضمن محاولة إيضاح أمرين للمشاهد في غاية الخطورة وهما قضية تكفير الرأي المخالف، حيث إن التكفير هو البوابة الشرعية للإبادة، وهو الأمر الذي عانت منه البشرية لسنوات طويلة.

الحشاشين

وأكد الدكتور خالد حسين محمود، المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل حشاشين، خلال لقائه ببرنامج الخلاصة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأمر الثاني من الهدف التنويري هو التفرقة بين القائد المهموم بآلامه ويسعى لبنائها والقائد الذي يسعى لبناء مجد شخصي وحسن الصباح كان هدفه بناء مجد شخصي.

وأضاف في حديثه، أن نهاية حسن الصباح التي وردت في مسلسل الحشاشين كانت تخيلية من كاتب المسلسل؛ لأن المصادر لم تذكر طريقة وفاة حسن، وبالتالي اعتمدت النهاية على تخيل الكاتب وحرصه على إتمام الحبكة الدرامية وفق أحداث العمل.

وتابع: "حسن الصباح كان شخصية متناقضة حتى نفسيا، وبالتالي حاول فريق عمل الحشاشين إبراز هذا الجانب بشكل كبير".

أبطال العمل 

يذكر أن مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

خالد حسين محمود المشرف على لجنة المراجعة التاريخية للحشاشين مسلسل الحشاشين المحور برنامج الخلاصة

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