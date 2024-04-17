الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف حول القرآن الكريم حياة شاب فى أسيوط من الإدمان إلى التدين؟..عمر عنتر يُجيب

عمر عنتر نادي ببرنامج
عمر عنتر نادي ببرنامج 90 دقيقة

عبر عمر عنتر نادي، شاب تحول من الإدمان إلى حفظ القرآن الكريم، عن سعادته البالغة بشعور القرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدما كان لا يعرف حلاوة هذا الإحساس بسبب تعاطيه المخدرات.

هداية الرحمن لعباده

وقال نادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إنه مكث في دائرة الإدمان لمدة ٤ سنوات متواصلة.

وتابع: "أنا فلاح وحالي كان صعب جدًا بسبب إني خسرت كل أموالي بسبب فساد محصولي، ومنذ هذا التوقيت قررت التقرب إلى الله والمواظبة على الصلاة".

المواظبة على الصلاة 

واستطرد: "حرصت على التخلص من السجائر وبدأت في قراءة ورد من القرآن الكريم يوميًا، وبفضل الله ورحمته استطعت إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا في أقل من عامين ونصف، كما أنني حصلت على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن في شهر رمضان المبارك".

عمر عنتر نادي 90 دقيقة المحور التحول من الإدمان إلى الهداية قناة المحور

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

زوجة فقيد الشباب بمذبحة أبيار: كان لا يفارق نجلته الرضيعه لشعوره باقتراب أجله

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين