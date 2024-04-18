الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: إسرائيل رجحت أن يكون الهجوم الإيرانى عليها من خلال وكلاء طهران

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إسرائيل استبعدت أن يكون هناك هجوم إيراني وتحديدًا من داخل الأراضي الإيرانية، على الرغم من أن هذا السيناريو كان مقترحًا في دائرة التفاوض الإسرائيلي والمشاورات الأمنية، ولكن إسرائيل كان باعتقادها أن هناك خطًا أحمر لن تستطيع إيران تجاوز وهو أن تكون هذه الضربات مباشرة من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز”، تقول بأن إسرائيل أخطأت في تقديراتها، خاصة أنها استبعدت هذا الهجوم ورجحت بأن يكون الهجوم الإيراني على إسرائيل من خلال وكلاء إيران- على حد تعبيرها- سواء من لبنان وسوريا واليمن والعراق. 

وأكدت أن المفاجأة وبسبب بعد المسافة الجغرافية، إلا أن إيران كانت قد سيرت مئات المسيرات الإيرانية والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز، وكانت ضمن المقترحات أو السيناريوهات المتوقعة إسرائيليًا ولكن حتى في هذه النقطة أخفقت إسرائيل عندما قالت بأنه سيتم استخدام نوع ربما من هذه الأنواع.

وأشارت إلى أن هناك إخفاقًا استراتيجيًا آخر تمثل في استخدام كل هذه الأنواع من الهجمات الإيرانية التي كانت مؤخرًا، مؤكدة أنه تم إلغاء الرد الإسرائيلي مرتين، أول هذه الردود كان من المتوقع في الليلة التي حدث فيها الهجوم الإيراني قام نتنياهو بإلغاء الرد الإسرائيلي وقال بأنه سينتظر مكالمة من بايدن لإطلاعه على مجريات الأمور.

وتابعت: “أما المرة الثانية كان الرد الإسرائيلي المتوقع حسب ما كشفته وسائل ومسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى بأن الرد الإسرائيلي كان من المتوقع ليلة الإثنين بعد ذلك أيضًا قام نتنياهو وكبنيت الحرب بتأجيل هذا الرد الإسرائيلي بسبب أن هناك عدم جهوزية عملية على أرض الواقع لتنفيذ هذا الهجوم”.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين القدس هجوم إيراني إسرائيل إيران

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