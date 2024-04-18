جوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية.

وأكد جوتيريش، خلال كلمته في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أنه حان الوقت لوضع حد للدوّامة الدموية بالشرق الأوسط.

وأضاف جوتيريش، أن وضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر على نحو واسع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 7 أشهر، خلَّفت جحيمًا مستعرًا، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وجعلت نحو مليوني فلسطيني على حافة المجاعة.