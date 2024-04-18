الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية.

وأكد جوتيريش، خلال كلمته في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أنه حان الوقت لوضع حد للدوّامة الدموية بالشرق الأوسط.

وأضاف جوتيريش، أن وضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر على نحو واسع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 7 أشهر، خلَّفت جحيمًا مستعرًا، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وجعلت نحو مليوني فلسطيني على حافة المجاعة.

جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة الشرق الأوسط الحرب على غزة

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