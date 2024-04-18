دبلوماسيون: مجلس الأمن يصوّت الليلة على عضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن يصوِّت الليلة على طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

شهداء غزة

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا و76770 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدًا و106 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.