الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسيون: مجلس الأمن يصوّت الليلة على عضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن يصوِّت الليلة على طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

شهداء غزة

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا و76770 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدًا و106 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

دبلوماسيون القاهرة الإخبارية نبأ عاجل مجلس الأمن قناة القاهرة الإخبارية

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