مؤتمر شرم الشيخ كان مهمًا
متحدث الاتحاد الأوروبي لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية
أشاد لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود مصر في تنظيم الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ "COP27"، والتي انعقدت في شرم الشيخ، سابقًا، بحضور قادة العالم ورؤساء الحكومات وغيرهم، لمناقشة التغيرات المناخية حول العالم وتأثيرها على المجتمعات، لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك الظاهرة.
كما تحدث المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار المحلية والعالمية، وذلك خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، نرصدها عبر السطور التالية:
- التضخم في أوروبا وصل إلى 20% مقابل 12% في روسيا.
- ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية وليست أوروبية فقط.
- الشرق الأوسط يعاني من ارتفاع الأسعار.
- أوروبا ستعتمد المزيد من الإجراءات التحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة.
- سيكون هناك إجراءات غير مسبوقة على هذا المستوى.
- هناك اتفاقيات أبرمت في الشهور ال ماضية بما في ذلك مصر وذلك لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة كذلك.
- لا يمكننا الاعتماد على النفط الروسي في ظل العدوان الذي قامت به على أوكرانيا.
- روسيا هي دولة مجاورة ذات سيادة مستقلة.
- لا يمكننا الاعتماد على موردي طاقة غير موثوق بهم.
- اتخذنا قرارا بالإجماع حول التخلص بالكامل من هذا الاعتماد في مصادر الطاقة على روسيا.
- علينا أن نبذل جهودا أكبر لتنويع الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، مثلما شهدنا في شرم الشيخ مؤخرا كان مهمًا.
- الاتحاد الأوروبي مستمر في اعتماد عقوباته ضد روسيا، بسبب استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا.
- هناك اجماع حول مواصلة الضغط على الكرملين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أوكرانيا.
- هناك إجراءات مختلفة في مجال الطاقة، بما في ذلك النقاش حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
- كان هناك نقاش قبل أيام مهم جدا بشأن النفط الروسي.
- جرى اعتماد حظر كامل لاستيراد النفط الروسي بواقع 2 مليون برميل يوميا.
- خسرت روسيا أسواق كبيرة لها بعد توقف عملية التصدير.
- هناك انكماش في الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
- خسر النفط الروسي الأسواق الأوروبية.
- الحظر على النفط الروسي يشمل الخدمات التي تقدمها الشركات الأوروبية في مجال التأمين والنقل.
- روسيا ليس لديها القدرة على نقل هذه الكبيرة من النفط تجاه آسيا بشكل تلقائي.
- أوكرانيا دولة ذات سيادة مستقلة وهي مجاورة لـ4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- تعدّ أوكرانيا جزء لا يتجزأ من العائلة الأوروبية، ولديها اتفاقيات في جميع المجالات والقطاع مع المفوضية الأوروبية.
- العدوان الروسي على أوكرانيا يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأوروبية.
- نستهدف الحفاظ على السلام والأمن في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
- التضامن الأوروبي مع أوكرانيا موجود حتى وإن كانت هناك صعوبات في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.
- هناك إجماع كبير حول هذا التضامن، وبخاصة أن الشعب الأوكراني يعاني من هذا العدوان بشكل مباشر.
- أوروبا تعاني من العدوان الروسي على أوكرانيا اقتصاديا وإنسانيا.