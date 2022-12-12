متحدث الاتحاد الأوروبي لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية

مؤتمر شرم الشيخ كان مهمًا

أشاد لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود مصر في تنظيم الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ "COP27"، والتي انعقدت في شرم الشيخ، سابقًا، بحضور قادة العالم ورؤساء الحكومات وغيرهم، لمناقشة التغيرات المناخية حول العالم وتأثيرها على المجتمعات، لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك الظاهرة.

كما تحدث المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار المحلية والعالمية، وذلك خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، نرصدها عبر السطور التالية: