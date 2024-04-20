شاحنات الإغاثة تهزم آليات الحرب.. مساعدات الأشقاء تنهى الجوع فى غزة

منذ بدء حرب غزة، يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شديدًا على الشعب الفلسطيني، ما أدى إلى الحد من كمية الغذاء والإمدادات الأخرى إلى القطاع، وفقًا لمسئولي الإغاثة.

وبين استنزاف الموارد الطبيعية والنضال من أجل استيراد الغذاء وعدم كفاية إمدادات المياه، حذَّرت المنظمات الدولية من أن القطاع يعاني من مستويات "كارثية" من الجوع قد تصل أو وصلت بالفعل إلى حد المجاعة.

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني في غزة، وأُصيب أكثر من 76500 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

وفي هذا الإطار، تُسلِّط السطور التالية الضوء على أزمة المساعدات وظهور الجوع في غزة بالتواريخ منذ بدء الحرب.

أكتوبر 2023

أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، بعد يومين من بدء الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، بفرض "حصار كامل" على غزة وقطع الكهرباء عن المنطقة ومنع دخول الوقود والغذاء إلى القطاع من إسرائيل.

وبعد ما يقرب من أسبوعين من عدم السماح بدخول أي إمدادات إلى غزة، فُتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة تحديدًا يوم 21 أكتوبر لفترة وجيزة، مما سمح بدخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية، قبل أن تُغلق الحدود بسرعة مرة أخرى بعد عبور 20 شاحنة محملة بالإمدادات، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه، إلى غزة من الجانب المصري.

وبعد أن صرح جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في 26 أكتوبر، بأن 74 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح الحدودي منذ 21 أكتوبر، وهذا "ليس كافيًا"، عبَر ما مجموعه 66 شاحنة مساعدات تحمل الغذاء والدواء والمياه إلى غزة، يوم 31 أكتوبر، وهو ما يعد "أعلى معدل تسليم في يوم واحد" في هذه المرحلة من الحرب، لكنه "هزيلًا مقارنة بما يجب إدخاله"، وفقًا لكيربي في وقت لاحق.

نوفمبر 2023

في 14 نوفمبر، أكد مسئولو معبر رفح الحدودي أن نقص الوقود يعطل وصول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المسئولة في هذه المرحلة عن تلقي وتوزيع المساعدات الإنسانية القادمة من مصر: "إن الوقود نفد من شاحناتها، مما يجعلها غير قادرة على تلقي المساعدات القادمة عبر معبر رفح".

وكان هذا اليوم الأول منذ 21 أكتوبر الذي لم تعبر فيه أي شاحنات مساعدات إلى غزة عبر مصر.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في 16 نوفمبر لقناة الجزيرة: "إن جنوب غزة، حيث فر معظم السكان، لا يحصل 70 من الناس على المياه النظيفة".

وقال لازاريني حينها أيضًا: "إن مياه الصرف الصحي بدأت تتدفق في الشوارع"، وحذر من أنه إذا لم يتم جلب الوقود إلى غزة قريبًا، فإننا نخاطر بتعليق العملية الإنسانية بأكملها".

وبعدها بأسبوع، اتفقت إسرائيل وحماس على هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام بدأت يوم 24 نوفمبر، وتم تمديدها مرتين قبل أن تنتهي في الأول من ديسمبر.

في اليوم الأول من الهدنة، قالت الأمم المتحدة: "إنها أرسلت 200 شاحنة من نيتسانا، في إسرائيل، إلى معبر رفح".

بالإضافة إلى ذلك، تم تفريغ 137 شاحنة من البضائع عند نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة، مما جعلها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 أكتوبر.

ودخلت مئات شاحنات المساعدات إلى غزة خلال وقف إطلاق النار، الذي أطلقت حماس فيه سراح 105 محتجزين، وأطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا.

ديسمبر 2023

يوم 12 ديسمبر، ادعت إسرائيل أنها افتتحت معبرًا حدوديًا ثانيًا في معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة، للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، وقالت إن مرافق المعبر سيتم استخدامها لفحص قوافل المساعدات بالتوازي مع الفحص في رفح، على أمل مضاعفة كمية المساعدات التي تدخل غزة، وفق زعمها.

وكان المعبر خلال السنوات القليلة الماضية معبرًا "تجاريًا". وكان يستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل أن يتم فرض الحصار عليه في عام 2007.

في نفس الشهر وتحديد يوم 21 منه، أصدرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتغذية (IPC) تقريرًا يفيد بأن 100% من السكان في غزة يعانون من أزمة جوع، وأن "جميع الأسر تقريبًا تفوت وجبات الطعام كل يوم".

يناير 2024

قالت الأونروا يوم 23 يناير عبر منصة "إكس": إن 570 ألفًا من سكان غزة مصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل مستويات المجاعة أو المجاعة، كما حددها التصنيف الدولي للبراءات.

وقالت: "إن القتال العنيف، ومنع الوصول والقيود بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات يعوق قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بشكل آمن وفعال. ومع تزايد خطر المجاعة، تدعو الأمم المتحدة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية. وتسهيل وصولها"، في إشارة واضحة إلى عرقلة إسرائيل في دخول القوافل.

فبراير 2024

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، يوم 20 فبراير، أنه يعلق مؤقتًا تسليم المواد الغذائية إلى شمال غزة حتى تتحسن الظروف لتوزيع أكثر أمانًا.

وقال، في بيان: إن قوافل المساعدات التابعة له شهدت "فوضى كاملة وأعمال عنف بسبب انهيار النظام المدني"، بما في ذلك الجياع الذين حاولوا الصعود على متن الشاحنات، وإطلاق النار والنهب العنيف.

ويوم 27 من الشهر نفسه، قال راميش راجاسينجهام، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، خلال مؤتمر صحفي: إن أكثر من 570 ألف شخص "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأن واحدًا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال: إنه في خضم الحرب، انهار الإنتاج الزراعي وصناعة صيد الأسماك في غزة، واستنفدت الماشية، مما ترك السكان بأكملهم يعتمدون على "مساعدات غذائية إنسانية غير كافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة".

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال مسئولون من برنامج الأغذية العالمي إن هناك مخاطر أمنية على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القصف و"الحوادث التي يتعرض لها المدنيون اليائسون والاحتجاجات وانهيار القانون والنظام".

وكان يوم 29 فبراير يومًا أليمًا وصادمًا للعالم؛ حيث قُتل أكثر من 100 شخص في شمال غزة، وأصيب أكثر من 700 آخرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. وزعمت إسرائيل حينها أن السكان حاصروا شاحنات الطعام، وتم دهس العديد منها خلال التدافع، قبل أن تدعي دفاعًا عن نفسها، أن جيشها كان هناك لدعم قافلة المساعدات، وعندما اقترب الناس كثيرًا من الدبابات التي تؤمن الطريق، فتحت القوات النار.

وخلال شهر فبراير، عملت مصر والأردن وبعض الدول العربية والغربية على إسقاط المساعدات جوًا، في محاولة لإنقاذ الناس من المجاعة خاصة في شمال القطاع، لكنها تظل محاولات محدودة مقارنة بإيصال المساعدات عن طريق البر أو البحر.

مارس 2024

الأسبوع الأول من مارس، بدأت الولايات المتحدة إسقاط مساعداتها إلى غزة جوًا، حيث أسقطت منصات تحتوي على أكثر من 38 ألف وجبة جاهزة للأكل.

ولكن مع استمرار عمليات الإنزال الجوي، ظهرت تقارير لاحقًا تفيد بأن بعض سكان غزة يغرقون أثناء محاولتهم الحصول على الطرود، التي يتم إسقاطها جوًا والتي تسقط في البحر.

في الوقت نفسه، زعمت إسرائيل أنها تعمل على زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى غزة، وحذرت من أن الإمدادات يجب ألا تنتهي في أيدي حماس.

وقال سامر عبدالجابر، مدير برنامج الأغذية العالمي للطوارئ، إن ما يكفي من الغذاء لإطعام "جميع سكان غزة" ينتظر خارج القطاع.

وشدد بالقول: "نحن بحاجة إلى معابر برية، ونحتاج إلى الوصول إلى غزة، سواء في الأجزاء الجنوبية من غزة أو الجزء الشمالي من غزة، لأن الوضع كارثي. لذا فإن الوصول هو أولويتنا الأولى حقًا".

في هذه المرحلة، توفي ما لا يقل عن 20 شخصًا بسبب سوء التغذية والجفاف وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

في مطلع الأسبوع الثاني من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق الممر البحري القبرصي، وهو طريق بحري تسهله قبرص، الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب شرق أوروبا، لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إن الممر هو استجابة مباشرة للظروف القاسية التي يعيشها المدنيون في غزة، حيث أعلنت العديد من المنظمات حالة طوارئ إنسانية حادة تتفاقم يوميًا".

يوم 15 مارس، وفي منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على موقع "إكس"، زعم مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية (COGAT) أن ما متوسطه 126 شاحنة تدخل غزة يوميًا مقارنة بـ70 شاحنة كانت تدخل يوميًا قبل 7 أكتوبر 2023.

وادعى مسئولو مكتب تنسيق أعمال الحكومة أيضًا أنه لا يوجد حد لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة.

يوم 18 مارس، أصبحت المجاعة "وشيكة" في شمال غزة، حيث يعاني جميع سكان القطاع من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الدولي للأمن الغذائي. وقال التقرير: إن المجاعة في شمال القطاع قد تحدث في الفترة ما بين منتصف مارس ونهاية مايو ما لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار حتى يتسنى توصيل المواد الغذائية والإمدادات الأساسية باستمرار إلى سكان غزة.

يوم 24 مارس، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على دخول قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة.

وكتب لازاريني، في منشور على موقع "إكس" في نفس اليوم: "من خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة ستتحرك بشكل أسرع نحو المجاعة، وسيموت الكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى".

أبريل 2024

في أول أبريل، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أن سبعة من عمال الإغاثة التابعين لها قتلوا خلال هجوم للجيش الإسرائيلي في غزة، مضيفة أنها تخطط لوقف عملياتها في المنطقة. وقد أقرت إسرائيل بذلك وقالت إنه "خطأ فادح" وحدث "بعد خطأ في التعرف على الهوية".

وبعد انتشار وإدانة العالم وفاة عمال المطبخ المركزي العالمي، أعلن العديد من الجمعيات الخيرية أنه سينسحب من غزة، لتوافق بعدها إسرائيل يوم 5 أبريل على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وسط ضغوط جديدة من الولايات المتحدة.

وأبلغ الرئيس جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بأنه يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية في غزة أو المخاطرة بفقد الدعم الأمريكي.

ودخل يوم 9 أبريل ما مجموعه 468 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، وهو ما يمثل أكبر عدد يدخل غزة في يوم واحد منذ بدء الحرب، وفقًا لمكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.

ودخل أكثر من 1200 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا للجيش الإسرائيلي ومكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق.