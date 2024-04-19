سان فرانسيسكو أحدث مدينة أمريكية ستستقبل حيوانات الباندا من الصين

أعلن لندن بريد عمدة مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، عن استعداد المدينة اليوم الجمعة لاستعارة زوج من الباندا من الصين، في استمرار لـ "دبلوماسية الباندا" الشهيرة في بكين.

وتعد الصين الموطن الطبيعي الوحيد لحيوانات الباندا وتمتلك معظم الدببة البيضاء والسوداء في العالم. تعير بكين الحيوانات إلى دول أخرى كأداة للدبلوماسية والحفاظ على الحياة البرية.

المرة الأولى التي تستضيف فيها سان فرانسيسكو حيوانات الباندا

وقال بريد: "إن هذه ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها سان فرانسيسكو الحيوانات المحبوبة على المدى الطويل، نتيجة لحملة مناصرة استمرت لمدة عام"، حسب قناة ABC الأمريكية.

وأضاف "بريد" بعد توقيع خطاب نوايا للتعاون الدولي في الحفاظ على الباندا العملاقة: "إن سان فرانسيسكو سعيدة للغاية بالترحيب بحيوانات الباندا العملاقة في حديقة حيوان سان فرانسيسكو".

وتابع: "إن المدينة كانت تعمل مع مجتمعاتها الصينية والآسيوية للدفاع عن الباندا لمدة عام تقريبًا قبل اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر الماضي، والذي التقى خلاله الرئيسان الأمريكي والصيني.

وقال وو مينجلوالأمين العام لجمعية الصين للحفاظ على الحياة البرية "CWCA" ، إن الجمعية ستعمل مع مسؤولي سان فرانسيسكو للتحضير لوصول الباندا وضمان المعايير الفنية للحفاظ عليها، مضيفا إننت نتطلع إلى وجود زوج من الباندا العملاقة في سان فرانسيسكو في عام 2025".

دبلوماسية الباندا التاريخية بين واشنطن وبكين

كانت مدينة سان دييغو الساحلية في جنوب ولاية كاليفورنيا قد أعلنت، في وقت سابق أنها استقبلت اثنين من حيوانات الباندا في فبراير.

وعندما أعلنت سان دييغو الأخبار بأنها ستستقبل زوجًا من الباندا، كانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي توافق فيها الصين على إرسال الباندا إلى الولايات المتحدة.

ولا يوجد حاليا سوى أربعة حيوانات باندا عملاقة في الولايات المتحدة، وجميعها في حديقة الحيوان في أتلانتا.

ولم تجدد الصين في السنوات الأخيرة اتفاقيات القروض في حدائق الحيوان في واشنطن العاصمة وممفيس بولاية تينيسي، مما أثار مخاوف من أنها كانت تنهي دبلوماسية الباندا التاريخية مع الدول الغربية بسبب التوترات الجيوسياسية.

وظلت الدببة ذات اللونين الأبيض والأسود رمزا للصداقة بين الولايات المتحدة والصين منذ أن أهدت بكين زوجا من الباندا إلى حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن العاصمة في عام 1972، قبل تطبيع العلاقات الثنائية.

وفي وقت لاحق، قامت الصين بإعارة الباندا إلى حدائق الحيوان للمساعدة في تربية الأشبال وزيادة أعدادها.

بلينكن يزور الصين الأسبوع المقبل

ويأتي هذا الإعلان، قبل زيارة مقررة للصين الأسبوع المقبل سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.