الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سان فرانسيسكو أحدث مدينة أمريكية ستستقبل حيوانات الباندا من الصين

زوج من الباندا
زوج من الباندا

أعلن لندن بريد عمدة مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، عن استعداد المدينة اليوم الجمعة لاستعارة زوج من الباندا من الصين، في استمرار لـ "دبلوماسية الباندا" الشهيرة في بكين.

وتعد الصين الموطن الطبيعي الوحيد لحيوانات الباندا وتمتلك معظم الدببة البيضاء والسوداء في العالم. تعير بكين الحيوانات إلى دول أخرى كأداة للدبلوماسية والحفاظ على الحياة البرية.

المرة الأولى التي تستضيف فيها سان فرانسيسكو حيوانات الباندا

وقال بريد: "إن هذه ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها سان فرانسيسكو الحيوانات المحبوبة على المدى الطويل، نتيجة لحملة مناصرة استمرت لمدة عام"، حسب قناة ABC الأمريكية.

وأضاف "بريد" بعد توقيع خطاب نوايا للتعاون الدولي في الحفاظ على الباندا العملاقة: "إن سان فرانسيسكو سعيدة للغاية بالترحيب بحيوانات الباندا العملاقة في حديقة حيوان سان فرانسيسكو".

وتابع: "إن المدينة كانت تعمل مع مجتمعاتها الصينية والآسيوية للدفاع عن الباندا لمدة عام تقريبًا قبل اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر الماضي، والذي التقى خلاله الرئيسان الأمريكي والصيني.

 

 

وقال   وو مينجلوالأمين العام لجمعية الصين للحفاظ على الحياة البرية "CWCA" ، إن الجمعية ستعمل مع مسؤولي سان فرانسيسكو للتحضير لوصول الباندا وضمان المعايير الفنية للحفاظ عليها، مضيفا إننت نتطلع إلى وجود زوج من الباندا العملاقة في سان فرانسيسكو في عام 2025".

دبلوماسية الباندا التاريخية بين واشنطن وبكين

كانت مدينة سان دييغو الساحلية في جنوب ولاية كاليفورنيا قد أعلنت، في وقت سابق أنها استقبلت اثنين من حيوانات الباندا في فبراير.

وعندما أعلنت سان دييغو الأخبار بأنها ستستقبل زوجًا من الباندا، كانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي توافق فيها الصين على إرسال الباندا إلى الولايات المتحدة.

ولا يوجد حاليا سوى أربعة حيوانات باندا عملاقة في الولايات المتحدة، وجميعها في حديقة الحيوان في أتلانتا. 

ولم تجدد الصين في السنوات الأخيرة اتفاقيات القروض في حدائق الحيوان في واشنطن العاصمة وممفيس بولاية تينيسي، مما أثار مخاوف من أنها كانت تنهي دبلوماسية الباندا التاريخية مع الدول الغربية بسبب التوترات الجيوسياسية.

وظلت الدببة ذات اللونين الأبيض والأسود رمزا للصداقة بين الولايات المتحدة والصين منذ أن أهدت بكين زوجا من الباندا إلى حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن العاصمة في عام 1972، قبل تطبيع العلاقات الثنائية. 

وفي وقت لاحق، قامت الصين بإعارة الباندا إلى حدائق الحيوان للمساعدة في تربية الأشبال وزيادة أعدادها.

بلينكن يزور الصين الأسبوع المقبل

ويأتي هذا الإعلان، قبل زيارة مقررة للصين الأسبوع المقبل سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

سان فرانسيسكو حيوانات الباندا دبلوماسية الباندا الصين اعارة

مواد متعلقة

الجيش الإيراني: سنعلن عن نتائج الهجوم على أصفهان قريبا

تقارير: بايدن يدرس إرسال صفقة أسلحة "ضخمة" إلى إسرائيل

سلطنة عمان تدين الهجوم الإسرائيلى على إيران

مسئول إيرانى: لا توجد خطة للرد الفورى على إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

الديمقراطيون يبذلون "محاولة أخيرة" لتقييد وصول الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

سيدة فلسطينية بطلة أفضل صورة صحفية عالمية في 2024

الأكثر قراءة

عاجل| 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عادل إمام السبب.. صلاح السعدنى "عمدة الدراما" المخطوف من الزراعة

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة