سيدة فلسطينية بطلة أفضل صورة صحفية عالمية في 2024

فاز مصور وكالة “رويترز” للأنباء محمد سالم، بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024 اليوم الخميس، عن صورة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة.

والتقط سالم الصورة في 17 أكتوبر 2023 في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة، حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

والصورة الفائزة تظهر إيناس أبو معمر (36 عاما) وهي تبكي وتحمل بين يديها جثة الطفلة (سالي) مُكفنة في ملاءة في مشرحة المستشفى.

وقال ريكي روجرز، مدير التحرير العالمي لقسم الصور والفيديو في رويترز، في حفل أقيم في أمستردام: "استقبل محمد نبأ حصوله على جائزة ورلد برس فوتو بأسى وقال إنها ليست صورة تدعوه للاحتفال، ولكنه يقدر التكريم الذي حصلت عليه وفرصة نشرها لجمهور أوسع".

أضاف روجرز، وهو يقف أمام الصورة في مبنى نيو كيرك التاريخي بالعاصمة الهولندية، إن "محمد يأمل بهذه الجائزة أن يصبح العالم أكثر وعيا بالتداعيات الإنسانية للحرب، خاصة على الأطفال".

وقالت مؤسسة ورلد برس فوتو، ومقرها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية: “إن من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين الذين يغطون الصراعات”.

وأضافت أن 99 صحفيا وموظفا في مؤسسات إعلامية قتلوا وهم يغطون الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وما تلا ذلك من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت جومانا الزين خوري، المديرة التنفيذية للمنظمة، إن "عمل المصورين الصحفيين والوثائقيين حول العالم غالبا ما يتم في ظل خطر كبير".

وأضافت: "في العام الماضي، أدت حصيلة القتلى في غزة إلى زيادة عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم إلى مستوى غير مسبوق تقريبا. وحري بنا أن ندرك هول الصدمات التي تعرضوا لها لكي نبين للعالم الأثر الإنساني للحرب".

وسالم فلسطيني يبلغ من العمر 39 عاما ويعمل لدى رويترز منذ عام 2003، وسبق أن فاز بجائزة في مسابقة الصور الصحفية العالمية لعام 2010.ث

وقالت لجنة التحكيم، إن صورة سالم الفائزة لعام 2024 "تسجل بقدر كبير من المراعاة والاحترام وبطريقة مجازية وواقعية في آن واحد خسارة لا يمكن تصورها".

وقال سالم عندما نُشرت الصورة لأول مرة في نوفمبر: "شعرت أن الصورة تلخص المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة".

وأضاف: "كان الناس في حيرة من أمرهم، يركضون من مكان إلى آخر، متلهفين لمعرفة مصير أحبائهم، وقد لفتت انتباهي هذه المرأة وهي تحمل جثة الطفلة الصغيرة وترفض تركها".

"تمس شغاف القلب"

أنجبت زوجة سالم طفلا قبل أيام من التقاطه الصورة.

وقالت عضو لجنة التحكيم فيونا شيلدز، رئيسة قسم التصوير الفوتوغرافي في جارديان نيوز اند ميديا، إن الصورة "تمس شغاف القلب".

واختارت لجنة التحكيم الصور الفائزة من بين 61062 عملا مشاركا تقدم بهم 3851 مصورا من 130 دولة.