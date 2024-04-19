مسئول إيرانى: لا توجد خطة للرد الفورى على إسرائيل

قال مسئول إيراني كبير لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن شن إسرائيل هجومًا على إيران.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسئول عن الحادث، ولم نتعرض لأي هجوم خارجي، والحديث يميل نحو التسلل أكثر من الهجوم".

مسئول أمريكي: إسرائيل نفذت ضربة في إيران

ونفذت إسرائيل ضربة في إيران في وقت مبكر من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، بحسب ما صرح به مسئول أمريكي كبير لرويترز.

وقال المسئول الأمريكي: إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا. لذلك "لم نتفاجأ".

وقال مسئولون أمريكيون: إن إدارة بايدن حذرت إسرائيل من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على "توخي الحذر" في أي انتقام.

وتعهدت إسرائيل، التي لم تؤكد أنها شنت هجومًا، بالرد على إيران بسبب هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار على إسرائيل. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن الهجمات المضادة المستمرة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع.

ماذا حدث في إيران؟

وكانت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان وسط إيران بالقرب من قاعدة جوية إيرانية، بينما ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة طائرات مسيرة في أصفهان.

ولاحقًا، أصدرت إيران إخطارًا بإغلاق المجال الجوي فوق الأجزاء الغربية من البلاد، تزامنًا مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية الليلة في عدة أماكن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وكانت إيران أطلقت ما يقرب من 350 طائرة بدون طيار وصاروخًا هجوميًا ضد إسرائيل في 13 أبريل، ردًا على غارة جوية إسرائيلية في 1 أبريل، على مجمع سفارتها في سوريا أسفرت عن مقتل ضابط إيراني كبير وآخرين.