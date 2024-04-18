ما سبب هطول الأمطار الغزيرة في الإمارات؟

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة على الإطلاق بعد أن ضربت عاصفة رعدية شديدة البلاد يوم الإثنين الماضي في وقت متأخر من الليل، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالمنازل والشركات، وتوقف السفر الجوي في دبي لمدة يومين تقريبا.

ووفقًا لوكالة أنباء "وام" الرسمية في البلاد، كان المطر "حدثًا مناخيًا تاريخيًا" تجاوز "أي شيء تم توثيقه منذ بدء جمع البيانات في عام 1949" - أي قبل إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.

تعتبر الأمطار الغزيرة أمرًا غير معتاد في دولة الإمارات، وهي دولة قاحلة ذات صحارٍ رملية شاسعة في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإنها تحدث أحيانًا في المنطقة خلال أشهر الشتاء الباردة.

في هذا الصدد تلقي “الدستور” الضوء في السطور القادمة على الحدث وما سبب هطول الأمطار الغزيرة في دولة الإمارات الشقيقة، وما إذا كان تغير المناخ مسؤولًا عنها:

ماذا حدث في دبي؟

بدأت العواصف الرعدية مساء الاثنين، وبحلول مساء الثلاثاء هطلت أمطار تجاوزت 142 ملم على مدينة دبي الصحراوية. وعادة ما تشهد المدينة هذا القدر من الأمطار خلال عام ونصف. ويشهد متوسط هطول الأمطار سنويًا 94.7 ملم في مطار دبي الدولي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، والذي سجل أكثر من 80 مليون زائر في عام 2023.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تعطيل حركة الطيران حيث تم تحويل الرحلات الجوية أو تأخيرها. ووفقا لسلطات المطار، تم تعليق العمليات مؤقتا لمدة 25 دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثاء. ورغم أن الأمطار الغزيرة هدأت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إلا أن الاضطرابات استمرت حتى يوم الأربعاء.

وفي حديث لوكالة أسوشيتد برس، وصف زوجان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، الوضع في المطار بأنه "كارثة مطلقة". "لا يمكنك الحصول على سيارة أجرة. هناك ناس ينامون في محطة المترو وآخرين ينامون في المطار".

وفي جميع أنحاء دبي، غمرت المياه المنازل وتركت المركبات على الطرق. كما غمرت المياه مراكز التسوق الشهيرة مثل دبي مول ومول الإمارات. وتم إرسال شاحنات الصهاريج إلى الشوارع والطرق السريعة لضخ المياه.

وشهدت مدينة العين، التي تبعد عن دبي نحو 130 كيلومترًا، هطولًا قياسيًا للأمطار بلغ 254 ملم. وشهدت الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للدولة، هطول أمطار بلغ معدلها 145 ملم يوم الثلاثاء.

تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء. وفي دبي، مددت الحكومة العمل من المنزل لموظفيها حتى الأربعاء.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس ووكالات أخرى، أن عمان، الجارة الإماراتية، تعرضت أيضًا لهطول أمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا، من بينهم "حوالي 10 أطفال في المدارس جرفتهم سيارة مع شخص بالغ".

ما الذي أدى إلى هطول أمطار غزيرة في دبي؟

قالت صحيفة "انديان اكسبريس": إن السبب الرئيسي لهذه الأمطار الغزيرة هو نظام العواصف التي كانت تمر عبر شبه الجزيرة العربية وتتحرك عبر خليج عمان.

وقال تقرير لوكالة أسوشييتد برس: إنه كان من الممكن أن تتفاقم الأمطار بسبب تقنية "البذر السحابي" المعروفة بـ"الاستمطار"، وهي عملية رش مخاليط الملح في السحب التي قد تؤدي إلى تكثيف السحابة وتتسبب في نهاية المطاف في هطول الأمطار.

ونقلت عدة تقارير عن خبراء الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية قولهم: "إنهم قاموا بست أو سبع رحلات جوية لتلقيح السحب قبل هطول الأمطار"، وفقًا لـ أسوشييتد برس".

وقال جيف ماسترز، خبير الأرصاد الجوية في شركة Yale Climate Connections: "إن الفيضانات في دبي ناجمة عن نظام ضغط منخفض قوي بشكل غير عادي أدى إلى عدة جولات من العواصف الرعدية الشديدة".

هل التغير المناخي مسؤول عن الحدث؟

يقول العلماء إن تغير المناخ مسؤول عن العواصف الشديدة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات الأكثر شدة وتكرارًا في جميع أنحاء العالم، لذلك رجح العديد من الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يكون أيضًا وراء هذا الحدث.

وتتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تبخر الماء ليس فقط من الأرض ولكن أيضًا من المحيطات والمسطحات المائية الأخرى، مما يعني أن الجو الأكثر دفئًا يحمل المزيد من الرطوبة.

وقد وجدت الدراسات أنه مقابل كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في متوسط درجة الحرارة، يمكن أن يحتوي الغلاف الجوي على رطوبة أكثر بنسبة 7٪ تقريبًا. وهذا يجعل العواصف أكثر خطورة لأنه يؤدي إلى زيادة في كثافة هطول الأمطارومدته وتواتره، مما قد يؤدي في النهاية إلى فيضانات شديدة.

وفي حين ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية على الأرض بما لا يقل عن 1.1 درجة مئوية منذ عام 1850، فقد شهدت دولة الإمارات ارتفاعًا بنحو 1.5 درجة مئوية خلال الستين عامًا الماضية. ترجع الزيادة في درجات الحرارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة الحابسة للحرارة منذ الثورة الصناعية.

ومع ذلك، فمن الصعب للغاية أن نعزو أي حدث مناخي متطرف معين إلى تغير المناخ. ويرجع ذلك إلى وجود عوامل متعددة، مثل أنماط تقلب المناخ الطبيعي، مثل ظاهرة النينيو والنينيا، التي تساهم في مثل هذه الأحداث، حسبما قالت "انديان اكسبريس".