خسائر منخفض الهدير.. السيول تعطل الحياة اليومية في الإمارات

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، حالة من الاضطرابات الجوية النادرة نتيجة تأثير منخفض جوي شمل مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة الاقتصادية والسياحية دبي.

بينما كانت الأمطار الغزيرة تتساقط بكثافة، تصاحبت هذه الظروف الجوية القاسية مع إغلاق الطرق وتعطل المركبات، وتأثيرات سلبية على جدول الرحلات الجوية، مما دفع السلطات إلى تأجيل المباريات الرياضية المحلية واتخاذ إجراءات وقائية للحد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمقيمين.

الأمطار تشل الإمارات

تعرضت الإمارات لتساقط أمطار غزيرة يوم الثلاثاء، نتيجة لتأثير منخفض جوي شمل معظم مناطق البلاد، بما في ذلك دبي، حيث نقلت صحيفة البيان ومنصة إكس مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار.

تسببت هذه الأمطار في إغلاق الطرق وتعطل المركبات وتأخير رحلات الطيران، إضافة إلى تحويل العمل والدراسة للنظام الإلكتروني عن بُعد، في مطار دبي، ظهرت عدة طائرات تسير وسط المياه التي تجمعت بكميات كبيرة.

حالة وفاة واحدة

أعلنت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات عن وفاة مواطن في العقد السابع من العمر يوم الثلاثاء، إثر انجراف مركبته التي كان يستقلها بعد دخوله أحد الأودية.

ووفقًا للبيان الذي نشرته الشرطة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المواطن المسن حاول عبور الوادي بسيارته على الرغم من جريان المياه وارتفاع منسوبها الناجم عن تساقط الأمطار، نتيجة لتأثر الدولة بـ "منخفض المطير".

تمت مباشرة الحادثة من قبل الفرق المتخصصة التي هرعت إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال جثة المواطن السبعيني وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تأجيل المباريات بسبب أمطار الإمارات

اتحاد الإمارات لكرة القدم أعلن عن تأجيل جميع المباريات المحلية المقررة في ذلك اليوم بسبب الظروف الجوية وتقلبات الطقس.

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السكان إلى البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، مع احتمالية سقوط البرَد في بعض المناطق دون تحديد مواقع محددة.

تضرر مطار دبي

مطار دبي الدولي أعلن عن اضطرابات كبيرة في العمليات بسبب سوء الأحوال الجوية، وعمل على استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، حيث شهدت الرحلات تأخيرات وتحويل مساراتها، وتعطلت عمليات الطواقم.

طيران الإمارات قامت بتعليق إجراءات السفر للمغادرين من مطار دبي الدولي لعدة ساعات بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن الأحوال الجوية السيئة وحالة الطرق.

تم تعليق رحلات الوصول إلى مطار دبي الدولي مؤقتًا مساء الثلاثاء الماضي بسبب العواصف، وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.