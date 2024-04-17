إماراتيون: نعيش أقوى أمطار وسيول فى تاريخ البلاد.. وحكومتنا نجحت فى مواجهة الأزمة

تداول الإماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو لمناطق مختلفة من دولة الإمارات، عقب سيول وأمطار شديدة شهدتها البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأشاد بعض المتابعين بسرعة الجهات المعنية والمسئولة في تخفيف آثار السيول والأمطار وعمليات رفع المياه من الشوارع والميادين والمطارات في الإمارات.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقط عالق وسط المياه، متحصن بسيارة وسط السيول، وقام بعض الشبان بسحب السيارة وإنقاذ القط من الغرق.

وقال علي خليفة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، "قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر"، متابعًا "الرحمة لا تشترى ولا تباع ولا تُلقن بل إنها مستقرة في القلوب النقية، صورة عظيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف خليفة في تغريدة أخري قبل دقائق "بلادنا مثل قلوبنا نقية محبة متسامحة ومتآلفة لا تحمل ضغينة ولا بغضاء ولا يسكنها حقد ولا حسد، اللهم احفظ الإمارات وقيادتها وشعبها وكل من يقيم فيها ويزورها اللهم آمين".

مواطنون يشيدون بتعامل فرق الإنقاذ المدني مع السيول ورفع المياه في ساعات

فيما قال نوري غافل الدليمي في تغريدة له عبر إكس، "كميات الغيث "المطر"، التي نزلت على الإمارات لم يسبق لها مثيل حتى قبل ٧٥ سنة، والكمية التي هطلت على البلاد في يوم واحد لو أنها في بعض البلدان المُنتقدة كان بقوا يچفصون بالطين شهرين، لم ترمش كهرباء ولم ينقطع نت ولم يُغلق مستشفى والدفاع المدني وشرطة المرور والبلدية سحبت المياه بساعات".

فيما قال أحد رواد موقع إكس يحمل اسم "قلم من رصاص " بلادي زاد الحسن فيها بعد غُسل السماء لها، وأصبح الغيم سقفًا لها وقافيةً، وماء السحب محبرة أكتب بها أشعاري".

فيما أرفقت حفصة المهيري صورًا ومقاطع فيديو لعمال الإغاثة وفرق الإنقاذ المدني في الإمارات قائلة "إنه كوكب الإمارات يا سادة وهذه فرق الإنقاذ المدني".

فيما قال علي سعيد الكعبي: "دبي وكل مدن الإمارات بخير، ما تركته الأمطار الغزيرة يحدث في كل مكان في العالم وبدرجات أشد خاصة أنها حالة استثنائية لم تمر بها البلاد والمنطقة منذ عقود طويلة، من كان ينتظر حالة طارئة كهذه ليقيّم دبي فهذا شخص يُضمر في داخله نوايا مسبقة غير سوية".