الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد هشام حطب وتعيين ياسر إدريس رئيسًا للأوليمبية حتى موعد الانتخابات

ياسر إدريس
ياسر إدريس

قررت الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية غير العادية، اليوم الخميس، بإجماع الحاضرين وعددهم 25، تكليف المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأوليمبية، بعد استبعاد هشام حطب.

وأصدرت اللجنة الأوليمبية بيانًا، اليوم الخميس، جاء فيه «قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١٨، بإجماع الحاضرين وعددهم (٢٥)، استبعاد هشام حطب من اللجنة الأوليمبية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، وتكليف المهندس  ياسر محمد إبراهيم إدريس برئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية، لحين إجراء انتخابات للجنة وفقًا للوائح اللجنة الأوليمبية المصرية».

وأضاف البيان: «حيث كانت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية قد اجتمعت يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/١٣، وقررت استمرار انعقادها لحين دعوتها حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٠ فاجتمعت اليوم الخميس الموافق ۲۰۲۴/۱/۱۸، وحضر عدد ٢٥ عضوًا من أصل ۲۸ عضوًا، وتغيب عن الاجتماع ثلاثة أعضاء، وقد تمت الموافقة على قرار الاستبعاد بالإجماع لجميع الحضور ٢٥ عضوًا، وأُقفل الاجتماع على ذلك».

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