إدارة الزمالك تهدد مستغل العلامة التجارية بالحبس والغرامة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيان مهما منذ قليل لتوضيح الحقائق والرد على محاولات البعض لاستغلال العلامة التجارية للنادي، لعدد من الأشخاص المجهولين.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

يعلن نادى الزمالك للألعاب الرياضية أنه المالك الوحيد لاسم وشعارات النادي بوصفهم علامات تجارية مسجلة وفقا للقانون.

وأن أي تعامل أو استغلال لتلك العلامات بدون موافقة كتابية صريحة مسبقة من النادي ، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها معاقبة المخالف بالحبس والغرامة وفقا لنصوص المواد (۱۱۳) وما بعدها من القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠٠٢م.

وحيث تلاحظ أن بعض الأكاديميات الرياضية تحمل اسم أو شعار نادى الزمالك دون أن يكون مرخصا لها بذلك أما لعدم الحصول على موافقة مسبقة أو انتهاء مدة العقد السابق.

ولما كانت تلك الممارسات تشكل جريمة جنائية معاقب عليها على نحو ما تقدم وعلى ذلك يعلن النادي ما يلي: أولا: أن النادي لا يملك أي أكاديميات رياضية لكرة القدم خارج النادي داخل أو خارج مصر ولا توجد أي أكاديمية مرخص لها باستعمال اسم أو شعار النادي داخل أو خارج مصر سوى أكاديمية واحدة بمحافظة (البحيرة) التي سوف ينتهى عقدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠م وسوف يتم الإعلان بشكل دوري ودائم عن الأكاديميات المرخص لها.

ثانيا : أن النادي في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي استعمال أو استغلال غير مرخص به لاسم أو شعار النادي في مجال أكاديميات كرة القدم أو أي مجال أخر.

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين