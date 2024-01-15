محمد عودة مديرًا فنيًا للمقاولون العرب خلفًا لطلعت محرم

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين محمد عودة مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يعود طلعت محرم لمنصب المدرب العام ومدير التعاقدات واستمرار الجهاز المعاون دون تغيير.

واتخذ مجلس الإدارة قراره ليتولى عودة قيادة الفريق مجددًا بصفته أحد أبناء النادي المخلصين وبعد فترة مؤقتة قضاها طلعت محرم في منصب المدير الفني عمل فيها بجهد كبير وتجاوز فترة صعبة كان يمر بها الفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجهاز الفني الجديد سيتولى المهمة مباشرة بعد جلسة تم عقدها مع المدير الفني محمد عودة والمهندس محسن صلاح تم فيها الاتفاق على خريطة الفترة المقبلة وآلية العمل في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة المقاولون العرب والجونة، التي أقيمت عصر اليوم الإثنين، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية، بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل أولًا، للجونة عن طريق أحمد شوشة من ضربة جزاء في الدقيقة الـ53.

وبعد هجوم مكثف، إدراك زياد فرج، التعادل للمقاولون العرب، في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وكان المقاولون العرب، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط : أحمد الشيمي - محمد مجلي - عماد ميهوب - زياد فرج.

خط الهجوم : مامادو نياص - محمد عبدالناصر.

بينما كان تشكيل الجونة، التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا - أحمد حسام - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: عبدالله هاشم - إيمانويل لاكي - محمد الصباحي - أيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا - جابريل شيكودي.

وبهذه النتيجة يواصل الجونة تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بصفة مؤقتة، لحين انتهاء مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، المقرر له عصر بعد غد الأربعاء.