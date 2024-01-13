"عمومية الأولمبية" تستكمل اجتماعها السبت.. و"براف" يؤكد صحة الإجراءات

قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مد جلستها ليوم السبت المقبل؛ لحسم مصير هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق الصادر في حقه قرارا بالإيقاف والتجميد.

وشهد الاجتماع كلمة للجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، والتي أكد من خلالها أن جميع الإجراءات التي اتبعتها اللجنة الأولمبية سليمة وأنه لا يوجد شبهة تدخل حكومي.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر إدريس إن الجمعية العمومية ستستكمل اجتماعها يوم السبت المقبل بعد رفع تقرير مصطفى براف للجنة الأولمبية الدولية، ويتضمن التقرير التأكيد على صحة الإجراءات وعدم وجود تدخل حكومي.

وأقيمت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليوم بحضور 27 اتحاد أولمبي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي والجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية.

هشام يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية

وكان هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، قد تعمد الغياب عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، والتي كان مقررًا لها في الثلاثاء الماضي.

ومن جانبه ، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للائحة، أرسلت خطابا إلى هشام حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير ، كما تم تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية ، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة لاستماع إلى أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.

ويترأس لجنة الاستماع دكتور، هيثم علي المستشار القانوني للجنه الاولمبية، وعضويه كلا من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبية، والنائبة ايه مدني عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه عن الاعبين وعضو لجنه الاعبين باللجنة الاولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.