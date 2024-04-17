استمطار السحب| هل كانت عاصفة دبي بفعل بشري؟.. تقرير يوضح

سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الاربعاء، الضوء على المنخفض الجوي والعاصفة في دبي التي اثارت الذعر والصدمة، مشيرة الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة "قامت برحلات جوية لاستمطار السحب، مما يزيد من هطول الأمطار، لافتة الى انه في اليوم السابق لسقوط الأمطار خلال 18 شهرًا خلال 24 ساعة مما تسبب في فوضى أدت إلى إغلاق المطار وأثارت الاندفاع للفرار من البلاد".



وبحسب الصحيفة فقد تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجفاف بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي تم تسجيلها على الإطلاق في الدولة الصحراوية في حدوث فوضى عارمة - ولكن هناك شكوك في أن الفيضانات المروعة في دبي وأماكن أخرى ربما تكون من فعل ذاتي.

تلقيح البذر السحابي لتسريع عملية تكثيف هطول الامطار

وتعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتسم بالحرارة الشديدة، بشكل كبير على تقنية البذر السحابي - وهي تقنية تقوم فيها الطائرات بإطلاق مشاعل الملح في السحب لتسريع عملية التكثيف وتحفيز هطول الأمطار - لتوفير المياه الجوفية.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن طائرة تابعة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تلقيح السحب حلقت حول البلاد يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، قال أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن عدة طلعات جوية لاستمطار السحب قد تم إجراؤها في الأيام التي سبقت هطول الأمطار غير المسبوقة.

ومع تزايد التكهنات حول البذر السحابي، نفى المركز الوطني للأرصاد لاحقًا في تعليقات لـ CNBC أن العملية قد تمت يوم الثلاثاء في الساعات التي سبقت العاصفة - لكنه أكد أن العملية تم إجراؤها يومي الأحد والاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو صادمة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كيف امتلأت السيارات بالمياه، مما أجبر المئات من سائقي السيارات على ترك سياراتهم والسباحة إلى بر الأمان، وغمرت المياه بعض المركبات بالكامل، ولم يكاد الجزء العلوي من أسطحها يخترق سطح الماء.

وتدفقت مياه الأمطار أيضًا على المنازل، مما دفع الناس إلى الخروج من منازلهم والنزول إلى الشوارع بحثًا عن مأوى في المباني الأعلى.

واجتاحت الفيضانات المروعة المطار والعديد من الطرق المحيطة به، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية حيث تكدس المسافرون في بهو المطار للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

ولم يقدم حكام البلاد بالوراثة أي معلومات شاملة عن الأضرار أو معلومات عن الإصابات للأمة، حيث نام البعض في سياراتهم التي غمرتها المياه ليلة الثلاثاء، لكن في رأس الخيمة، الإمارة الواقعة في أقصى شمال البلاد، قالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 70 عاماً توفي عندما جرفت مياه الفيضانات سيارته.

وجادل بعض المعلقين بأن تلقيح السحب لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن الفيضانات، حيث يقدر الخبراء أن هذه التقنية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى زيادة هطول الأمطار الموسمية بنسبة 10 إلى 30 في المائة.

وبدلاً من ذلك، أشاروا إلى أن نظام الطقس غير الطبيعي كان يتجه بالفعل إلى المنطقة وألقوا باللوم في الفيضانات القاسية على أنظمة الصرف الصحي السيئة في دبي.

وقال جايلز هاريسون، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ: "تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتلقيح السحب التشغيلي، ولكن هناك فرق كبير بين ما يمكن أن يحققه ذلك - استهداف السحب الفردية وتطويرها باستخدام مواد البذر المنبعثة من الطائرة - وبين ما يمكن أن يحققه ذلك". هطول الأمطار في دبي، والذي كان مرتبطًا بنظام مناخي كبير يتقدم في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف البروفيسور مارتن أمباوم: "تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجًا تشغيليًا لاستمطار السحب لتعزيز هطول الأمطار في هذا الجزء القاحل من العالم، ومع ذلك، لا توجد تكنولوجيا يمكنها إنشاء هذا النوع من هطول الأمطار أو حتى تعديله بشكل كبير. '

بدأت الأمطار في هطول الأمطار في وقت متأخر من يوم الاثنين، حيث غمرت الرمال والطرق في دبي بحوالي 0.79 بوصة من الأمطار، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية المجمعة في مطار دبي الدولي.