الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فيديوهات توثق حجم كارثة الأمطار والسيول فى دولة الإمارات

الإمارات
الإمارات

شهدت الإمارات يومًا عصيبًا، جراء السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد وتحولت الشوارع إلى بحار وغرقت العديد من السيارات والمناطق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة رصدت الكارثة التي حلت بالبلاد.

وأظهرت مقاطع الفيديو حجم الكارثة البيئية التي ضربت الإمارات ودبي، وكافة الإمارات.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى مشاهد حية من الشوارع عقب رفع المياه منها وعودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها مع أخذ الاحتياطات الآمنة.

وتعرضت الإمارات لتساقط أمطار غزيرة يوم الثلاثاء، نتيجة لتأثير منخفض جوي شمل معظم مناطق البلاد، بما في ذلك دبي، حيث نقلت صحيفة البيان ومنصة إكس مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار.

الأمطار والسيول تتسبب في إغلاق الطرق وتعطل المركبات

تسببت هذه الأمطار في إغلاق الطرق وتعطل المركبات وتأخير رحلات الطيران، إضافة إلى تحويل العمل والدراسة للنظام الإلكتروني عن بُعد، في مطار دبي، ظهرت عدة طائرات تسير وسط المياه التي تجمعت بكميات كبيرة.

أعلنت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات عن وفاة مواطن في العقد السابع من العمر يوم الثلاثاء، إثر انجراف مركبته التي كان يستقلها بعد دخوله أحد الأودية.

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خسائر منخفض الهدير.. السيول تعطل الحياة اليومية في الإمارات

ووفقًا للبيان الذي نشرته الشرطة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المواطن المسن حاول عبور الوادي بسيارته على الرغم من جريان المياه وارتفاع منسوبها الناجم عن تساقط الأمطار، نتيجة لتأثر الدولة بـ"منخفض المطير".

تمت مباشرة الحادثة من قبل الفرق المتخصصة التي هرعت إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال جثة المواطن السبعيني وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مطار دبي الدولي أعلن عن اضطرابات كبيرة في العمليات بسبب سوء الأحوال الجوية، وعمل على استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، حيث شهدت الرحلات تأخيرات وتحويل مساراتها، وتعطلت عمليات الطواقم.

طيران الإمارات علقت إجراءات السفر للمغادرين من مطار دبي الدولي لعدة ساعات بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن الأحوال الجوية السيئة وحالة الطرق.

الإمارات السيول الامطار الغزيرة الكارثة البيئية دبي

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