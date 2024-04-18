فصل 28 موظفًا.. أزمة عقد الحوسبة مع إسرائيل تُشعل الأوضاع فى "جوجل"

أنهت شركة جوجل خدمة 28 موظفًا بعد احتجاجهم على عقد الحوسبة السحابية الذي أبرمته الشركة مع إسرائيل، والمعروف باسم مشروع نيمبوس؛ حيث يوفر هذا المشروع للصهاينة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حرب غزة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

و"نيمبوس" هو عقد للذكاء الاصطناعي بقيمة 1.2 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021، بين جوجل وإسرائيل، وبحسب موظفي الشركة فإنه يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، لمراقبة الفلسطينيين والتعرف على الوجوه في جميع أنحاء غزة.

وجرت الاحتجاجات، التي قادتها مجموعة داخل جوجل تسمى "لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري" يوم الثلاثاء عبر مكاتب الشركة في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.

ونظم المتظاهرون في نيويورك وكاليفورنيا اعتصامًا لمدة 10 ساعات تقريبًا، وقام آخرون بتوثيق الحدث، بما في ذلك من خلال البث المباشر على Twitch؛ حيث طالبوا جوجل بقطع جميع علاقاتها مع الجيش والحكومة الإسرائيليين، ومعالجة "أزمة الصحة والسلامة" بين العمال، قبل أن يتم القبض على تسعة منهم مساء الثلاثاء بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

ولاحقًا، تلقى العديد من الموظفين المشاركين في الاحتجاجات، بمن في ذلك أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاعتصام، رسالة من الموارد البشرية بجوجل، تبلغهم بأنهم قد تم منحهم إجازة.

وأخبرت جوجل الموظفين المتأثرين بأنها "تحافظ على سرية هذا الأمر قدر الإمكان، ولا تكشف إلا عن المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة" في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "بلومبرج".

وفي مساء الأربعاء، تم إبلاغ العمال بأنه سيتم فصلهم من قبل الشركة، وفقًا لبيان صادر عن موظفي جوجل في حملة "لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري".

وقالت جوجل في بيان صادر عن كريس راكو، رئيس الأمن العالمي في جوجل، بشأن المتظاهرين: "إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق". بعد رفض طلبات متعددة لمغادرة المبنى، تم إشراك سلطات إنفاذ القانون لإزالتها لضمان سلامة المكتب. لقد انتهينا حتى الآن من التحقيقات الفردية التي أدت إلى إنهاء توظيف 28 موظفًا، وسنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة".

ثقافة النقاش المفتوح غير متاحة في جوجل

وفضلت شركة جوجل منذ فترة طويلة ثقافة النقاش المفتوح، ولكن نشاط الموظفين في السنوات الأخيرة كان بمثابة اختبار لهذا الالتزام. قال العمال الذين نظموا إضرابًا عام 2018 بشأن تعامل الشركة مع ادعاءات الاعتداء الجنسي، إن جوجل عاقبتهم على نشاطهم. وزعم أربعة عمال آخرين أنهم طُردوا بسبب تنظيم معارضة لعمل جوجل مع الجمارك الفيدرالية وحماية الحدود ولأغراض أخرى مناصرة في مكان العمل.

ويمنح قانون العمل الأمريكي الموظفين الحق في المشاركة في العمل الجماعي المتعلق بظروف العمل.

وقال جون لوجان، أستاذ العمل في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، إن العاملين في مجال التكنولوجيا من المرجح أن يجادلوا بأن هذا من شأنه أن يمنحهم القدرة على التجمع معًا للاعتراض على كيفية استخدام الأدوات التي يصنعونها، حسب صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".

وقال: "العاملون في مجال التكنولوجيا ليسوا مثل الأنواع الأخرى من العمال". "يمكنك تقديم حجة في هذه الحالة مفادها أن وجود نوع ما من الرأي أو السيطرة أو القدرة على الاحتجاج على كيفية استخدام منتج عملهم هو في الواقع نوع من القضايا الرئيسية".

وأضاف لوجان: أن شركات التكنولوجيا مثل جوجل تتمتع بسمعة طيبة بامتلاكها "ثقافات عمل أكثر مساواة وعالمية للغاية، ولكن عندما واجهت نشاطًا عماليًا بين العاملين لديها، استجابت في الواقع بطريقة شديدة القسوة".

وقال اثنان من موظفي جوجل الذين شاركوا في الاحتجاج في كاليفورنيا لـ"بلومبرج": إن "مجموعة من العمال تجمعوا في الطابق السادس من مكتب جوجل في سانيفيل، حيث يقع مكتب الرئيس التنفيذي لشركة كلاود توماس كوريان، لإظهار الدعم لأولئك الذين نظموا الاعتصام".

ومن غير الواضح كيف حددت جوجل المشاركين في الاحتجاج، حيث تم فحص شاراتهم من قبل أفراد الأمن فقط، وكان بعض الذين تم فصلهم خارج مكاتب جوجل، وفقًا للموظفين.

وقال أحد الموظفين: إن جوجل ربما تكون قد صاغت هذه الخطوة المتمثلة في منح الموظفين في البداية إجازة على أنها "سرية" لحفظ ماء الوجه علنًا، وجادل بأن المتظاهرين لم ينتهكوا أي سياسات للشركة.

وتابع "المتظاهرونن غادروا المبنى بمجرد أن طلب منهم ذلك ولم يعيقوا أو يعطلوا الآخرين في الشركة".

وبعيدًا عن الاحتجاج، عانت جوجل من كيفية إدارة النقاش الداخلي حول الصراع في الشرق الأوسط، بعد المظاهرة، تضمنت المنشورات على منتديات جوجل الداخلية مزيجًا من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل، حيث قال أحد موظفي جوجل: "إنهم شعروا أن الموضوع غير مناسب لمكان العمل".

وأضاف الموظف أن "المشرفين أغلقوا بعض المواضيع حول هذا الموضوع، قائلين إن المناقشات السابقة أصبحت ساخنة للغاية".

وعلى الرغم من رد "جوجل"، حصل الموظفون المتظاهرون ضد مشروع نيمبوس على ارتفاع طفيف في الدعم منذ الاعتصام، حسبما قال أحد الموظفين المفصولين.