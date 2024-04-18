الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

بين توجيه دبلوماسيون أوروبيون نداء إلى إسرائيل بضبط النفس ردا على الهجوم الجوي الذي شنته إيران في نهاية هذا الأسبوع لتجنب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، وإعلان قطر أنها تعيد تقييم دورها كوسيط بين إسرائيل وحماس، أكدت اليونيسف أن  أكثر من 13800 طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب الهمجية التي تشنها الدولة الصهيونية على القطاع الفلسطيني.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل: "إن أكثر من 13800 طفل في غزة منذ بدء الحرب  في 7 أكتوبر".

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيان لها، إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة وإن "أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت في غزة منذ بدء الحرب، 6000 منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم".

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إيران تكشف عن "شرطها" لعدم استهداف مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط

آخر التطورات في الشرق الأوسط

  • نشر أسلحة إضافية للهجوم المفترض على رفح: قالت صحيفة الجارديان إن إسرائيل نشرت المزيد من المدفعية وناقلات الجنود المدرعة في محيط قطاع غزة، استعدادًا لهجوم بري يهدد به منذ فترة طويلة على رفح، المكان الوحيد الآمن نسبيًا لما لا يقل عن 1.4 مليون مدني فلسطيني نازح. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية أيضًا يوم الأربعاء أنه تم وضع القوات في حالة تأهب وأن "المبدأ الحاكم للعملية" تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ويؤاف جالانت، وزير الدفاع.
     
  • الرد على الهجوم الإيراني: لم يتخذ مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بعد قرارًا بشأن الرد على الهجوم الإيراني الذي شنته في نهاية الأسبوع. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتخذ "قراراتها الخاصة" عند الرد. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وهو ليس عضوا في حكومة الحرب، إن رد إسرائيل يجب أن يلحق "خسائر غير متناسبة" "ويهز طهران". فيما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه بعد مناقشات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر نتنياهو عدم المضي قدمًا في الخطط المعدة مسبقًا لتوجيه ضربات انتقامية على إيران. في غضون ذلك حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران من أن أي رد من قبل إسرائيل على الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى رد فعل "ضخم وقاس".

 

  • فرض عقوبات أوروبية على إيران: اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على منتجي الطائرات بدون طيار والصواريخ في إيران، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل. وقال رئيس المجلس الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد قررنا فرض عقوبات على إيران، إنها إشارة واضحة أردنا إرسالها". وذكرت وكالة فرانس برس أن "الفكرة هي استهداف الشركات اللازمة للطائرات بدون طيار والصواريخ".

 

  • مخاوف الوساطة: أعلنت قطر أنها ستعيد تقييم دورها في جهود الوساطة الدولية التي تقودها البلاد بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واتفاق المحتجزين. وانتقد رئيس الوزراء القطري إساءة استخدام جهود قطر لتحقيق مكاسب "سياسية ضيقة". وبينما لم يذكر أي شخص بالاسم، جاءت هذه التعليقات في أعقاب تصريح أدلى به النائب الأمريكي ستيني هوير يوم الإثنين مفاده أنه إذا فشلت قطر في ممارسة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، "يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقتها مع قطر".

 

  • الأردن لن يكون ساحة معركة مع إسرائيل: قال العاهل الأردني الملك عبد الله إن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي طرف في المواجهة بين إسرائيل وإيران، وأن حماية مواطنيها وسيادتها لها الأولوية، مكررًا أنه لن يسمح باندلاع حرب إقليمية على أراضيه. وسلط الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل الضوء على الموقع الجيوسياسي الدقيق للأردن في هذا الصراع؛ حيث حلقت الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية فوق المجال الجوي الأردني وهى في طريقها إلى أهداف إسرائيلية.

 

  • سلامة طاقم السفينة MSC Aries: قالت شركة الشحن MSC مساء الأربعاء إن أفراد طاقم السفينة MSC Aries المكون من 25 فردًا، والتي استولت عليها إيران في 13 أبريل، بخير، مضيفة أن المناقشات مع السلطات الإيرانية جارية لضمان إطلاق سراحهم في أقرب وقت. وقالت الشركة التي يقع مقرها في سويسرا في بيان: "نحن نعمل أيضًا مع السلطات الإيرانية لتفريغ الشحنة".

 

  • غارة قاتلة للجيش الإسرائيلي: قال سكان في بيت حانون شمال شرق غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق غارات وطلقات من القصف المدفعي قبل محاصرة ثلاث مدارس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بما في ذلك مدرسة كان يحتمي بها مئات الأشخاص، واعتقل العشرات. والأربعاء قال جيش الاحتلال إنه قتل مسلحين في المنطقة، وداهم مجمعًا يضم مدرستين بعد تلقيه "معلومات استخباراتية تفيد بوجود إرهابيين من المنظمات الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في المبنى ويستخدمون المدنيين الموجودين هناك كدروع بشرية"، حسب ادعائه.

 

  • ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي: ارتفع عدد شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة إلى 14 شهيدا، بينهم ثمانية أطفال، وفقا لمسؤولين في مستشفى.

 

  • المساعدات إلى غزة: قال جيش الاحتلال إن أول شحنة مساعدات إلى غزة تم نقلها وتسليمها إلى ميناء أشدود، مضيفًا إن ثماني شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل الدقيق دخلت عبر معبر كرم أبو سالم بعد تفتيشها في أشدود. وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه أيضا إنه أبلغ وزيرا خارجية ألمانيا وبريطانيا أن إسرائيل ترفض مزاعم المنظمات الدولية بوجود مجاعة في غزة. وفي شهر مارس، أشار التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إلى أن 1.1 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي.

 

  • أهداف حزب الله: قصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أهدافًا مزعومة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إصابة 18 إسرائيليًا عندما هاجمت الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران قرية قرية عرب العرامشة الحدودية ردا على غارات جوية إسرائيلية في اليوم السابق. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة مدنيين كانوا من بين الجرحى الثمانية عشر، والباقي جنود.

 

 

لشرق الأوسط التطورات إسرائيل إيران غزة الحرب

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