سلطنة عمان تدين الهجوم الإسرائيلى على إيران

قالت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، إنها تراقب التوترات المستمرة في المنطقة وأنها تدين الهجوم الإسرائيلي صباح اليوم على أصفهان في إيران، وكذلك الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.

على المجتمع الدولي معالجة أسباب وجذور عدم الاستقرار

ودعا البيان الصادر عن وزارة الخارجية العمانية "المجتمع الدولي إلى معالجة أسباب وجذور" عدم الاستقرار، مع التركيز على الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى "حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية" لاستعادة الاستقرار الإقليمي.

ضربات إسرائيلية صاروخية ضد إيران في أصفهان

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ضربات صاروخية ضد إيران وقعت في مدينة أصفهان، كما وردت أنباء عن انفجارات في العراق وسوريا، حسبما صرح مسئول عسكري أمريكي كبير للإذاعة الأمريكية "إن بي آر".

وقالت تقارير إن الضربات هي الرد الذي تعهدت إسرائيل بتنفيذه بعد هجوم إيراني يوم الأحد، عندما أطلقت طهران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل.

مسئول عسكري: الأصوات العالية في أصفهان سببها اعتراض هدف مشبوه

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن مسئول عسكري في مدينة أصفهان بوسط إيران، البريجادير جنرال ميهان دوست، قوله إن الأصوات العالية التي سُمعت شرقي المدينة هي صوت دفاعات جوية تعترض ما وصفه بأنه "هدف مشبوه" ولم تقع أضرار تم الإبلاغ عنها في المنطقة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية، ولم يكن حجم الضربات الإسرائيلية والأسلحة المستخدمة واضحًا.