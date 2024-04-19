تقارير: بايدن يدرس إرسال صفقة أسلحة "ضخمة" إلى إسرائيل

قال مسئولون أمريكيون إن إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون، في وقت يتزايد فيه التدقيق في استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الحرب في غزة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة أن عمليات نقل الأسلحة المقترحة- والتي ستكون بالإضافة إلى تلك الواردة في صفقة المساعدات العسكرية المعروضة حاليًا على الكونجرس- ستكون من بين أكبر عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل منذ غزوها لغزة ردًا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، في 7 أكتوبر.

يأتي ذلك في وقت أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي نص ثلاثة مشاريع قوانين من شأنها تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ والهندي.

وتشبه مشاريع قوانين المساعدة الثلاثة تشريع المساعدات الخارجية الذي أقره مجلس الشيوخ في فبراير.

وأفادت شبكة "CNN" بأن مشاريع قوانين المساعدات الثلاثة في مجلس النواب من المتوقع أن يتم التصويت عليها يوم السبت المقبل، وقال الرئيس جو بايدن، في بيان يوم الأربعاء، إنه يدعم حزمة المساعدات.

مشاريع قوانين توفر أكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل

ستوفر حزمة مجلس النواب 26.4 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، مع تحديد أن الأموال ستدعم "جهودها للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، ولتعويض العمليات العسكرية الأمريكية ردا على الهجمات الأخيرة"، وفقا لملخص التشريع.

ويشمل التمويل 4 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع "الشعاع الحديدي"، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

كما ستوفر 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر مرونة إضافية لنقل المواد الدفاعية إلى إسرائيل من المخزونات الأمريكية الموجودة في بلدان أخرى، وسيحظر إرسال الأموال إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعرضت للنيران بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ويتضمن البرنامج أيضًا 9.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الغذاء في حالات الطوارئ والمأوى والخدمات الأساسية- للسكان الذين يعانون من الأزمات.

وبالمقارنة، فإن مشروع قانون مجلس الشيوخ سيوفر 14.1 مليار دولار كمساعدة لإسرائيل، بما في ذلك أموال لأنظمة الدفاع الصاروخي والتمويل العسكري الأجنبي لمساعدة إسرائيل على إعادة إرساء الأمن الإقليمي والردع، و9.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية.