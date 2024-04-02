عاجل.. 25 طائرة F-15.. رويترز تكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

كشفت وكالة رويترز الإخبارية أمس الاثنين، عن تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية التي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن، الموافقة عليها وإرسالها إلى إسرائيل وتصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وهي الصفقة الأضخم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدمًا في حزمة كبيرة من عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، والتي ستشمل عشرات الطائرات والذخائر من طراز F-15.

وقال أحد المصادر إن بيع 25 طائرة من طراز F-15 من بوينج إلى إسرائيل كان قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة الطلب الرسمي في يناير 2023.

وأضاف المصدر الثاني أن تسريع تسليم الطائرات كان من بين أهم طلبات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.