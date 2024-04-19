الجيش الإيراني: سنعلن عن نتائج الهجوم على أصفهان قريبا

قال قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، إن خبراؤنا يقومون حاليا بتقييم حادثة أصفهان وسيعلنون عن نتائجه في أقرب وقت.

وأضاف موسوي، أن سماع صوت الانفجارات في أصفهان، ناتج عن إطلاق نار على عدة أجسام طائرة.

وعن تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الانفجارات، قال قائد الجيش الإيراني: "اللاعقلانية تأتي من كل مجنون".

وأطلقت إيران دفاعاتها الجوية على قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد بعد رصد طائرات بدون طيار في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ما أثار مخاوف من ضربة إسرائيلية محتملة ردا على إطلاق طهران غير المسبوق للطائرات بدون طيار والصواريخ على الدولة اليهودية.

ولم يكن من الواضح قبل تصريح قائد الجيش الإيراني أعلان، ما إذا كانت طهران تعرضت لهجوم، حيث لم يعترف أي مسؤول إيراني بشكل مباشر بهذا الاحتمال ولم يعلن الجيش الإسرائيلي أي بيان بالخصوص.

ومع ذلك، تصاعدت التوترات منذ هجوم يوم السبت على إسرائيل وسط حربها على حماس في قطاع غزة وضرباتها التي استهدفت إيران في سوريا.

ورفض المسؤولون الأمريكيون التعليق حتى وقت مبكر من يوم الجمعة، لكن شبكات البث الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم قولهم: “إن إسرائيل نفذت الهجوم”.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين مجهولين زعموا أن الهجوم جاء في عيد ميلاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخامس والثمانين.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بطاريات الدفاع الجوي أطلقت النار في عدة أقاليم بعد تقارير عن وجود طائرات بدون طيار في الجو.

لماذا استهدف الهجوم أصفهان

على وجه الخصوص، قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الدفاعات الجوية أطلقت النار على قاعدة جوية رئيسية في أصفهان، والتي كانت منذ فترة طويلة موطنًا للأسطول الإيراني من طائرات F-14 Tomcat الأمريكية الصنع - والتي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

ونشرت تسنيم لاحقا مقطع فيديو لأحد مراسليها، الذي قال إنه كان في منطقة زردينجان جنوب شرق أصفهان، بالقرب من “جبل الطاقة النووية” بها.

وأظهرت لقطات الفيديو موقعين مختلفين للمدافع المضادة للطائرات، وتتوافق تفاصيل الفيديو مع السمات المعروفة لموقع منشأة تحويل اليورانيوم الإيرانية في أصفهان، حسب شبكة "إيه بي سي نيوز".

وتدير المنشأة في أصفهان ثلاثة مفاعلات بحثية صغيرة زودتها بها الصين، فضلًا عن التعامل مع إنتاج الوقود والأنشطة الأخرى للبرنامج النووي المدني الإيراني.

وتعد أصفهان أيضًا موطنًا لمواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك موقع التخصيب تحت الأرض في نطنز، والذي تم استهدافه مرارًا وتكرارًا بهجمات تخريبية إسرائيلية مشتبه بها.

ووصف التلفزيون الحكومي جميع المواقع الذرية في المنطقة بأنها "آمنة تمامًا". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أيضًا إنه "لم يلحق أي ضرر بالمواقع النووية الإيرانية" بعد الحادث.

وقال الجنرال سيافوش ميهاندوست، قائد الجيش المحلي، للتلفزيون الرسمي إن الحادث "لم يسبب أي أضرار" حول أصفهان.

يشتر إلى أن البرنامج النووي الإيراني تقدم بسرعة إلى إنتاج اليورانيوم المخصب بمستويات تقترب من مستوى صنع الأسلحة منذ انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد أن سحب الرئيس السابق دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق في عام 2018.

وبينما تصر إيران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، تقول الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران كانت تدير برنامجًا سريًا للأسلحة العسكرية حتى عام 2003.

وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تمتلك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع العديد من الأسلحة النووية إذا اختارت القيام بذلك - على الرغم من ذلك، ويؤكد مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن طهران لا تسعى جاهدة للحصول على القنبلة النووية.