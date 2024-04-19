مجموعة السبع تعارض عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح

أعربت مجموعة الدول الصناعية السبع عن معارضتها "لعملية عسكرية واسعة النطاق من قبل إسرائيل في رفح" لأن ذلك سيكون له "عواقب كارثية على السكان المدنيين".

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان بعد اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية: "نكرر دعوتنا لوضع خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي ترأس اجتماع وزراء الدول الصناعية في المؤتمر الصحفي الختامي: "لقد عملت مجموعة السبع وستعمل على وقف التصعيد".

وأضاف أن ذلك سيشمل تهدئة التوترات يعقبها وقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا البيان بعد اختتام إسرائيل والولايات المتحدة اجتماعهما الافتراضي الثاني بشأن الهجوم البري المحتمل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الذي لا يزال على خلاف الليلة الماضية، مع عدم اقتناع إدارة بايدن بأن الدولة الصهيونية يمكنها الإخلاء بأمان وتوفير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يقيمون حاليًا في أقصى جنوب مدينة غزة.

وبحسب القراءة الأمريكية، وافقت إسرائيل على أخذ مخاوف واشنطن بعين الاعتبار وعقد اجتماع متابعة قريبا، وفقا لبيان البيت الأبيض بالخصوص.

ما يدور خلف الكواليس بشأن رفح

وخلف الكواليس، قال المسؤولون الأمريكيون: إن "إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الغزو الإسرائيلي لرفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، ونفوا بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن أعطت الضوء الأخضر لعملية في رفح إذا رفضت إسرائيل مهاجمة إيران ردًا على الهجوم غير المسبوق الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، حسب موقع "أكسيوس"

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اجتمعت عدة مجموعات عمل على مستوى أدنى افتراضيًا لمناقشة الخطط العملياتية لقوات الدفاع الإسرائيلية في رفح والمقترحات الإنسانية.

وقال مسؤول أمريكي إن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي في مجموعات العمل تتضمن عملية تدريجية وبطيئة في أحياء محددة في رفح سيتم إخلاؤها مسبقًا – بدلًا من غزو شامل للمدينة بأكملها، حسب "أكسيوس".