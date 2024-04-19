الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزراء خارجية مجموعة السبع يتفقون على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية

مجموعة السبع
مجموعة السبع

اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا، اليوم الجمعة، على أن تفرض كل دولة عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية على علاقة بصناعة الصواريخ والمسيرات التي تزود بها طهران وكلاءها في الشرق الأوسط.

وناقش وزراء خارجية دول مجموعة السبع عدد من القضايا العالمية وعلى رأسها الصراع في الشرق الأوسط، والحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى الملاحة في البحر الأحمر.

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وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، بفرض عقوبات علي إيران تضامنا مع إسرائيل، داعيا كل دولة لفرض عقوبات علي إيران.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تعمل أيضا بالتنسيق مع شركاؤها علي خفض التصعيد وتحقيق السلام ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أوكرانيا ايضا.

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وسبق، والتقى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، أمس الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في جزيرة "كابري" الإيطالية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وقال كوليبا، عبر تغريدة دونها على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "لقد أكد كل منا الحاجة الملحة لتمرير الكونجرس الأمريكى حزمة المساعدات التكميلية إلى أوكرانيا"، موضحا: "أن ذلك سيبعث برسالة قوة وثقة، مما يسمح لأوكرانيا بإنقاذ الأرواح وتحسين الوضع فى ساحة المعركة".

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وأضاف: "لقد بحثنا بالتفصيل جهودنا العالمية المشتركة لإيصال المزيد من أنظمة الدفاع الجوى وصواريخ (باتريوت) إلى أوكرانيا فى أسرع وقت ممكن"، مُعربًا عن تقديره لجهود بلينكن فى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أن أمريكا تعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع فيما يتعلق بإيران، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد بايدن، أن حلفاء أمريكا سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية ردًا على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار.

مجموعة السبع إيطاليا عقوبات كيانات ايرانية صناعة الصواريخ المسيرات

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