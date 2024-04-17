يارمولينكو: اجتماعات مجموعة السبع لن تقضى على الصراعات فى الشرق الأوسط

قال فيتالي يارمولينكو، المستشار بالمعهد الوطني، إن اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، تعتمد بشكل كبير على النقاشات والمفاوضات لتناول كافة المواقف المختلفة للدول الديمقراطية في هذه الشئون، وبذلك لن تؤدي أيضًا إلى أي خطوات محددة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأضاف يارمولينكو، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراعات لن تنتهي في ليلة وضحاها في الشرق الأوسط، ولكن على أي حال هذه الأمور حاسمة وتتسم بالحساسية الكبيرة للقدرات الديمقراطية والقوى الديمقراطية في مجموعة السبع من أجل إتاحة المزيد من المفاوضات والنقاشات بشأن المواقف الخاصة بكل دولة.

وأوضح، أن ما يتصل بإيران وموسكو، فإن هناك كثيرًا من التوقعات من جانب مجموعة السبع فيما تعلق بالتعامل مع الغرب، ولكن هناك فرصًا أمام مجموعة السبع أن تشارك آراءها ومواقفها المشتركة في هذه المواقف والتداعيات، وبالتالي لا بد من حل كافة الخلافات.