الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كمال ماضى: هل يملك السبع الكبار مفتاح الجنة فى الدنيا بشأن مقترحات معاقبة إيران

كمال ماضي
كمال ماضي

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية: "السبع الكبار في عالمنا يجتمعون أصحاب 45% من الدخل القومي العالمي يحتشدون لمواجهة ما ألم بعالمنا من قضايا ما طرأ عليه من صراعات وتوترات لكن أبييدهم الحل؟ أيمتلكون مفتاح الجنة في الدنيا؟ هدوءها؟ نعيمها؟ رفاها تشعوبها؟".

وأضاف ماضي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم برنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية: هنا قد يرد البعض مستغربًا مستنكرًا بالقول أنّا لهم ذلك أنًا تأتي الحلول لأزمات عالمنا من هكذا تجمع وهو من بيده أو بيد معظم دوله تحطم ميزان العدالة في كوكبنا بصمتهم على إزهاق الأرواح البريئة في غزة، بدعمهم لجيش احتلال سافك للدم بالمال والسلاح بحمايته من قوانين أممية هم بأنفسهم وضعوها وبأنفسهم انتهكوها تبعًا للهوى.

وتابع: أنّا لسبعٍ كبار يملأون الدنيا صخبًا هذه الآونة عن عقوبات يسعون لفرضها على إيران ولم يجترئوا على فعل المثل طوال ستة أشهر من إبادة القطاع ثم يصفون أنفسهم بديموقراطيات قوية اقتصاديًا.. عذرًا أي ديموقراطية وأي مُثل ومبادئ اجتمعوا كما شئتم تحدثوا عن اقتصاد عن تنمية عن تحالفات كما يحلو لكم لكن لن يُهضم حديثكم مُزيداتكم عن القيم وحقوق الإنسان بعد اليوم سقط القناع على أعتاب غزة أو كما قال الأقدمون لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.

القاهرة الإخبارية السبع الكبار قضايا مفتاح الجنة ملف اليوم غزة احتلال إيران

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