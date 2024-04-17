أستاذ علاقات دولية: إيطاليا داعمة لفكرة حل الدولتين وإحلال السلام فى الشرق الأوسط

قال الدكتور باولو بيزولو أستاذ العلاقات الدولية، إن دعوة وزير الخارجية بعقد هذه الاجتماعات في إيطاليا أمر في غاية الأهمية، لأن إيطاليا كانت دائمًا متعاهدة باتجاه توجيه الكثير من الدعم لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وبالطبع لا يوجد أي فرصة أفضل من هذه الحالة.

وأضاف بيزولو، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن تظهر إيطاليا هذه التعاهدات وأن تكون داعمًا لفكرة إحلال السلام وداعمًا لفكرة وحل الدولتين إسرائيل وفلسطين، مشيرًا إلى أن إيطاليا لديها حجم كبير من المصداقية كمتوسط في هذه العملية للسلام ولديها كثير من المصدقية كدولة في عمليات حفظ السلام المختلفة حول العالم مع الدولة الصديقة.

وأوضح أن وزير الخارجية الإيطالي السيد تيامي كان حاضرًا لكثير من المؤتمرات وذكر أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، مؤكدًا أن إيطاليا مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام من أجل تعزيز الإجراءات الديبلوماسية لإنشاء الدولة الفلسطينية، وهناك مثالان فيما يتعلق بهم همة اليونيفيل في لبنان أرسلت إيطاليا القوات حفظ السلام.

وأشار إلى أن إيطاليا يعتبر دعمًا قوي للحوار والسلام في كثير من الدول في المنطقة وكثير من الشعوب من أجل تحقيق المصالح المشتركة من خلال إنهاء الأزمة التي تؤثر على الجميع، ولهذا السبب أعتقد أن إيطاليا لديها الكثير من القدرات في هذا الشأن ويمكنها أن تحقق الكثير من التقدم والنجاح من خلال إرساء الحلول السلمية والدبلوماسية.