أحمد يعقوب: الدين العالمى تخطى 313 تريليون دولار فى نهاية 2023

قال أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، إنه في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المناقشات الأهم هي لقضية الديون العالمية وسبل دعم معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف يعقوب خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الديون العالمية تخطت 313 تريليون دولار بنهاية عام 2023، وهذا يعد أعلى مستوى تاريخي للدين العالمي.

وأوضح، أن كل الجهود حاليًا في دعم مسارات خفض أسعار الفائدة تدريجيًا من البنوك المركزية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإننا نرى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه النية بخفض تدريجي لأسعار الفائدة من المستوى الحالي 5.25% و5.5% الفائدة على الدولار بداية من النصف الثاني من عام 2024 يبدأ خفض الفائدة التدريجي مرتين على الأقل بإجمال نصف نقطة مئوية.