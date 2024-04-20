حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، قدمت رؤى ثاقبة حول النظر في كيفية رؤية الأمريكيين للحرب في غزة على نطاق واسع، في ظل استمرار الصراع في القطاع الفلسطيني من جهة، وقيام إسرائيل بضرب أهداف في إيران في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي من جهة أخرى.

وتحت عنوان "كيف ينظر الأمريكيون إلى الصراع في غزة؟" لفتت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إلى أن استطلاعات الرأي في البلاد بشأن حرب غزة، أظهرت انقساما شعبيا وأيضًا حزبيا واسعا، حيث اختلف الجمهوريون عن الديمقراطيين والمستقلين في وجهات نظرهم، إزاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل في غزة.

وقالت: "من المرجح أن يقول الأمريكيون إنهم يتعاطفون مع الشعب الإسرائيلي أكثر من قول الشيء نفسه عن الشعب الفلسطيني، لكنهم أصبحوا أيضًا أكثر تشككًا في الجهد العسكري الإسرائيلي.

ويقول معظم الأمريكيين إن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة يجب الحفاظ عليها أو زيادتها؛ ويقول ثلثهم إنه ينبغي خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل".

ووفقًا للتقرير، سأل معهد "غالوب" الأمريكيين عن وجهة نظرهم في العمل الإسرائيلي في شهر نوفمبر ومارس الماضي. قال نصف المشاركين إنهم أيدوا الإجراء قبل خمسة أشهر؛ لكن الآن أقل من 4 من كل 10 يفعلون ذلك. ويتركز هذا الدعم بشكل كبير بين الجمهوريين، الذين يوافق ثلثاهم على العمل العسكري. ولكن حتى بين الجمهوريين، انخفض هذا الدعم منذ نوفمبر.

في الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" في نوفمبر وهذا الشهر، أن الدعم لوقف إطلاق النار قد زاد، ولو بشكل طفيف. وقال نحو ثلثي الأمريكيين إنهم يؤيدون وقف إطلاق النار إلى حد ما على الأقل، وأقل بقليل من نصفهم يؤيدونه بقوة. وقال أكثر من ثلاثة أرباع الديمقراطيين إنهم يؤيدون وقف إطلاق النار إلى حد ما على الأقل؛ وكذلك تفعل غالبية الجمهوريين.

كما تساءل استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح مجلة الإيكونوميست عما إذا كان ينبغي زيادة أو خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال عدد كبير من المشاركين إنه ينبغي زيادة المساعدات الإنسانية؛ كما قال عدد كبير منهم إنه ينبغي تخفيض المساعدات العسكرية.

الجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

وتناول استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسألة كيفية رد فعل الولايات المتحدة إذا ضربت إيران إسرائيل - وهو ما فعلته لاحقًا. أظهر الاستطلاع تأييد الأغلبية للوقوف إلى جانب إسرائيل دون القيام بعمل عسكري مباشر، وهو الموقف الذي تبنته إدارة بايدن، بينما كان الجمهوريون أكثر عدوانية، حيث دعم ثلثهم العمل الأمريكي المباشر ضد إيران.

وطرح استطلاع شبكة "سي بي إس نيوز" أيضًا عدة أسئلة تهدف إلى قياس الدعم للإجراءات المحتملة من قبل الحكومة الأمريكية.

وقد حظيت ثلاثة خيارات بدعم ما لا يقل عن 6 من كل 10 مشاركين: إرسال المساعدات الإنسانية إلى الإسرائيليين والفلسطينيين وتعزيز الحل الدبلوماسي. فقط بين الجمهوريين كان هناك دعم أكبر لتوفير الأسلحة لإسرائيل من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وتتبعت استطلاعات "يوجوف" أيضًا أين يكمن التعاطف الأمريكي في الصراع. وفي استطلاعي أكتوبر، اللذين أجريا بعد وقت قصير من هجوم طوفان الأقصى الذي أشعل الحرب في غزة وفي هذا الشهر، قال عدد أكبر من المشاركين إنهم يتعاطفون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين. لكن منذ أكتوبر، تحول هذا التعاطف نحو الفلسطينيين، وخاصة بين الديمقراطيين، ويقف الجمهوريون بأغلبية ساحقة إلى جانب الشعب الإسرائيلي.

عندما طُلب من المشاركين الإشارة إلى مستوى تعاطفهم مع كل جانب، أثار الإسرائيليون مرة أخرى المزيد من التعاطف بشكل عام. كان من المرجح أن يقول الديمقراطيون إنهم يتعاطفون بقوة أو على الأقل إلى حد ما مع الشعب الفلسطيني أكثر من قول الشيء نفسه عن الشعب الإسرائيلي، على الرغم من أن ثلاثة أرباعهم أبدوا على الأقل بعض التعاطف مع الشعب الإسرائيلي.

ومن بين الجمهوريين، أبدى حوالي نصفهم على الأقل بعض التعاطف مع الشعب الفلسطيني.