الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر حذرت مرارًا من تصاعد التوترات بالمنطقة بسبب حرب غزة

غزة
غزة

أكد يسري المغازي عضو مجلس النواب، أهمية الموقف المصري الداعي لخفض التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل، قائلا: "مصر حذرت من التطورات المتسارعة والانزلاق للدمار ولعنف أكبر في المنطقة بسبب حرب غزة".

ولفت “المغازي” في تصريحات له، إلى أن مصر أعربت عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وايران، بعد ما أثير حول توجيه ضربات صاروخية ضد مواقع فى إيران وسوريا ومطالبة الطرفين، وطالبت بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى إعلان مصر عبر بيان وزارة الخارجية، عن استمرارها فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى في المنطقة.

وقال النائب، إنه على مجلس الأمن والمجتمع الدولي التجاوب مع الدعوات المصرية لوقف العنف والحرب فالتداعيات ستكون خطيرة وستؤدي لآثار أمنية وسياسية واقتصادية واسعة.

واختتم النائب يسري: بالقول، إن سبب التطورات الحالية، يعود إلى إصرار إسرائيل على عدم وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة والممتد منذ أكثر من 6 أشهر. مضيفا بأن وقف الحرب على غزة والعودة لمسار التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الطريق الوحيد لوقف التدهور الحالي.

 

النائب يسري المغازي مجلس النواب التصعيد الإيراني الإسرائيلى حرب غزة ضربات صاروخية

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