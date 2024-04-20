السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"المصرى للدراسات": تفجير قاعدة كالسو العسكرية ينهى التزام الفصائل المسلحة بالعراق بالتهدئة

لحظة انفجار قاعدة
لحظة انفجار قاعدة كالسو العسكرية

رأى المركز المصري للدراسات أن استهداف قاعدة كالسو العسكرية التي تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي العاصمة العراقية بغداد، بالطيران المسير، لا يمكن عزله أو فصله عن مسار التصعيد الإيراني الإسرائيلي، خاصة أن الحشد الشعبي وما يندرج تحته من مجموعات مسلحة في العراق هى جزء رئيسي من الأذرع المسلحة لطهران.

واعتبر المركز، في تقدير موقف اليوم السبت، بشأن هذا الهجوم الذي نفت الولايات المتحدة أن تكون لها صلة به، أن هناك احتمالين حول منفذ هذا الاستهداف، الأول: هو أن يكون استهدافًا إسرائيليًا وليس أمريكيًا في محاولة لتوسيع دائرة التصعيد والرد بصورة أكبر على الهجوم الإيراني يوم 13 أبريل، بعدما لم يرمم هجوم الأمس صورة إسرائيل وأثار انتقادات حادة ضدها داخلًيا، فضلًا عن محاولة نتنياهو توريط الولايات المتحدة في التصعيد ضد إيران.

أما الاحتمال الثاني، وفق المركز، هو أن يكون هجومًا استباقيًا من جانب الولايات المتحدة بشكل أساسي لردع الفصائل المسلحة في العراق ووكلاء إيران بوجه عام ومنعها من شن هجمات على أهداف أمريكية أو إسرائيلية؛ استجابة للتصعيد الدائر بين إسرائيل وإيران، ولكنه يظل احتمالًا مستبعدًا، خاصة أن القيادة المركزية الأمريكية نفت تمامًا شنها أي غارات على العراق اليوم.

ومع ذلك، رجح المركز أنه حتى مع النفي الأمريكي، من المحتمل أن يؤدي الهجوم إلى انتهاء التزام الفصائل المسلحة بالعراق بالتهدئة السارية منذ يناير 2024 بعد استهدافها القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية. ومن ثم العودة إلى استهداف قواعد وأهداف أمريكية سواء في العراق أو في سوريا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يحقق الهدف الإسرائيلي بصورة أساسية إذا ما صح الاحتمال الأول.

كما رجح أن يؤثر هذا الاستهداف بصورة كبيرة على نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة، والتي ناقشت ضمن ملفاتها الأساسية الوجود الأمريكي في العراق والرغبة في إنهاء مهام التحالف الدولي ضد "داعش"، وسط تصعيد خطابي من جانب الفصائل العراقية وأحزابها السياسية ضد قوات التحالف وأنها خرجت عن إطار المهام المنوطة بها.

txt

عاجل.. بيان من هيئة الحشد الشعبى بعد القصف المجهول على بابل العراقية

تفجير مقر الحشد الشعبي في قاعدة كالسو

ووقع صباح اليوم السبت، انفجار ضخم في مقر الحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية، في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل، تسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية، حسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي العراقي.

ويأتي الهجوم بعد نحو يوم من وقوع انفجارات قرب قاعدة عسكرية في منطقة أصفهان وسط إيران، حيث قلّلت السلطات من تأثيرها، دون أن تتهم إسرائيل مباشرة بالوقوف وراءها، كما لم يصدر تعليق من إسرائيل على الهجوم.

ووقع ذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني غير مسبوق ومباشر ضد إسرائيل ردًا على استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أول أبريل الجاري.

المركز المصري للدراسات قاعدة كالسو العسكرية الحشد الشعبي التصعيد الإيراني الإسرائيلى الولايات المتحدة إسرائيل

مواد متعلقة

صُنَّاع الصورة الحلوة فى المسلسلات: «المتحدة» أعادت لمصر ريادتها الإقليمية فى الدراما

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح