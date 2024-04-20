"انفجار ضخم" يهز قاعدة عسكرية فى العراق.. ويخلف ضحايا

تعرضت قاعدة كالسو، مقر قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، لقصف جوي وفقا لما ذكرته جريدة الإندبندنت في صباح يوم السبت.

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في هذا الهجوم.

وبعد دقائق من أنباء هذا الانفجار في قاعدة كالسو الواقعة شمال محافظة بابل العراقية، نشرت وسائل إعلام عراقية أيضًا أنباء عن سماع صوت انفجار جنوب هذه المحافظة.

وقالت مصادر بالجيش لوكالة رويترز إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن انفجارات عدة وقعت داخل قاعدة "كالسو" في منطقة المسيب شمال محافظة بابل العراقية.

وأشار إلى أن قصفا استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي داخل قاعدة "كالسو".

هذا وكشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.



وذكر مسؤول دفاعي أميركي لـ"سكاي نيوز عربية": "لم نشنّ أي قصف داخل العراق ولا علاقة لنا بانفجارات قاعدة الحشد".