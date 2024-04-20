السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان من هيئة الحشد الشعبى بعد القصف المجهول على بابل العراقية

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي

قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن هناك انفجارًا حدث في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

وأضافت الهيئة أن الانفجار جاء نتيجة قصف استهدف القاعدة وهو قصف نفذته طائرات أمريكية، لافتة إلى أنه قد وصل فريق تحقيقي على الفور إلى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات.

وأفادت وسائل إعلام عراقية في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة شخصين في الهجوم الذي طالع قاعدة كالسو قرب بغداد.

وقالت قناة "السومرية" إن عشرات الطائرات الأمريكية تحلق بسماء مناطق عدة في بغداد وبابل وكربلاء، مشيرةً إلى أن طيرانًا مجهولًا استهدف مقرا للحشد الشعبي بصاروخين جنوبي بغداد. 

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