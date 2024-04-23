أيرلندا ترحب بنتائج تقرير كولونا بشأن الأونروا

رحب أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بنتائج تقرير المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونرو)، والذي وجد أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، متحدثا في القاهرة قبل لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري وزيارة لمعبر رفح إلى غزة: إن "التقرير أثبت رد فعل أيرلندا على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل. لقد اتخذنا وجهة نظر معاكسة لمعظم الدول، وقمنا بالفعل بزيادة مساعداتنا في ذلك الوقت، وآمل الآن نتيجة لنشر هذا التقرير أن بعض الدول التي أوقفت دعمها ستسمح الآن بدعمها".

وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أنه لا يمكنك استبدال أو تقويض دور الأونروا فيما يتعلق بتقديم المساعدات الحيوية والتدريس والتعليم".

وتابع: "إن نصف مليون طفل في غزة محرومون من التعليم، والمنظمة الوحيدة ذات المصداقية القادرة على توفير التعليم هي الأونروا"، حسبما نقلت الجارديان عن RTÉ.

وكان تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وجد أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011".

وأدت الادعاءات المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية في يناير بقطع تمويلها للوكالة، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.وكان مارتن، الثلاثاء، أعلن في وقت سابق في دبلن أن أيرلندا تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أنه في منتصف فبراير الماضي، أعلنت أيرلندا عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأونروا، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة.

الاعتراف بفلسطين

ولاحقًا، أعلن مارتن في كلمة أمام البرلمان الأيرلندي: إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع".

وأضاف "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، لافتًا إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".

كما صرّح مارتن لموقع "جورنال" المحلي الإخباري، بأن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين".