الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أيرلندا ترحب بنتائج تقرير كولونا بشأن الأونروا

وزير الخارجية الأيرلندي
وزير الخارجية الأيرلندي

رحب أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بنتائج تقرير المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونرو)، والذي وجد أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات إرهابية.

وقال  وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، متحدثا في القاهرة قبل لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري وزيارة لمعبر رفح إلى غزة: إن "التقرير أثبت رد فعل أيرلندا على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل. لقد اتخذنا وجهة نظر معاكسة لمعظم الدول، وقمنا بالفعل بزيادة مساعداتنا في ذلك الوقت، وآمل الآن نتيجة لنشر هذا التقرير أن بعض الدول التي أوقفت دعمها ستسمح الآن بدعمها".

وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أنه لا يمكنك استبدال أو تقويض دور الأونروا فيما يتعلق بتقديم المساعدات الحيوية والتدريس والتعليم".

وتابع: "إن نصف مليون طفل في غزة محرومون من التعليم، والمنظمة الوحيدة ذات المصداقية القادرة على توفير التعليم هي الأونروا"، حسبما نقلت الجارديان عن RTÉ.

وكان تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وجد أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011".

وأدت الادعاءات المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية في يناير بقطع تمويلها للوكالة، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.وكان مارتن، الثلاثاء، أعلن في وقت سابق في دبلن أن أيرلندا تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أنه في منتصف فبراير الماضي، أعلنت أيرلندا عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأونروا، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة.

txt

عاجل.. أيرلندا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية فى الأسابيع المقبلة

الاعتراف بفلسطين

ولاحقًا، أعلن مارتن في كلمة أمام البرلمان الأيرلندي: إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع".

وأضاف "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، لافتًا إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".

كما صرّح مارتن لموقع "جورنال" المحلي الإخباري، بأن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين".

وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الأونروا تقرير كولونا الإدعاءات الإسرائيلية موظفي الأونروا هجوم حماس الاعتراف بدولة فلسطينية إسرائيل

مواد متعلقة

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع

مقتل جميع الركاب.. اصطدام مروحيتين تابعتين للبحرية الماليزية فى الجو

تايوان تتعهد بإزالة 760 تمثالاً للزعيم الصينى شيانج كاى شيك

بسبب غزة.. "إيباك" تخطط لصرف ملايين الدولارات لتغيير تركيبة الكونجرس الأمريكي

أوكرانيا تكثف هجماتها بالمُسيّرات وتدمر مستودع وقود روسيًا

مشاركة فى إبادة سكان غزة.. "ميتا" تقدم بيانات مستخدمى "واتس آب" لإسرائيل

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

"المصرى للدراسات": تفجير قاعدة كالسو العسكرية ينهى التزام الفصائل المسلحة بالعراق بالتهدئة

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع