بتشجيع من المراهقات.. الولايات المتحدة تتحرك لسن قوانين تحظر الصور المزيفة

تقف الولايات المتحدة الأمريكية على الخطوط الأمامية لشكل جديد سريع الانتشار من الاستغلال والتحرش الجنسي بين الأقران في المدارس؛ ما دفع المشرعون في عشرين ولاية على تقديم مشاريع قوانين، لمكافحة الصور الجنسية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي للقصر، حسب صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، "إنه الآن، مدفوعين جزئيًا بالروايات المثيرة للقلق من فتيات مراهقات، يسارع المشرعون الفيدراليون ومشرعو الولايات إلى سن تدابير حماية في محاولة لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستغلالي".

وأضافت: يستخدم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أمريكا تطبيقات "التعري" التي يولدها الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتلفيق صور جنسية صريحة لزميلاتهم في الفصل، ثم يقومون بتوزيعها عبر الدردشات الجماعية على تطبيقات مثل سناب شات وإنستجرام.

منذ أوائل العام الماضي، قدمت ما لا يقل عن عشرين ولاية مشاريع قوانين لمكافحة الصور الجنسية الصريحة التي يولدها الذكاء الاصطناعي – والمعروفة باسم التزييف العميق – للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفقًا للبيانات التي جمعها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وهي منظمة غير ربحية. وقد سنت عدة ولايات هذه التدابير.

من بينها، أصدرت ولاية داكوتا الجنوبية هذا العام قانونًا يجعل من غير القانوني امتلاك أو إنتاج أو توزيع مواد الاعتداء الجنسي التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والتي تصور قاصرين حقيقيين.

وفي العام الماضي، سنت ولاية لويزيانا قانونًا للتزييف العميق يجرم الصور الجنسية الصريحة للقاصرين التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وقالت النائبة الديمقراطية تينا أوروال، التي صاغت قانون التزييف العميق الصريح لولاية واشنطن بعد سماعها عن حوادث في هذا الشأن: "كان لدي شعور بإلحاح السماع عن هذه الحالات ومدى الضرر الذي حدث".

ويقول بعض المشرعين وخبراء حماية الطفل إن هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه القواعد نظرًا لسهولة توفر الذكاء الاصطناعي.

تطبيقات التعري تهدد الصحة العقلية للفتيات

وتعمل تطبيقات التعري على تمكين إنتاج وتوزيع الصور الزائفة على نطاق واسع والتي من المحتمل أن يتم تداولها عبر الإنترنت مدى الحياة، مما يهدد الصحة العقلية للفتيات وسمعتهن وسلامتهن الجسدية.

وقالت يوتا سوراس، كبيرة المسئولين القانونيين في المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين: "يمكن لصبي واحد بهاتفه خلال فترة ما بعد الظهر أن يوقع بـ 40 من الفتيات القاصرات ضحايا، وبعد ذلك يتم نشر صورهن".

وعلى مدى الشهرين الماضيين، انتشرت حوادث التزييف العميق في المدارس، بما في ذلك في ريتشموند، إلينوي، وبيفرلي هيلز، ولاجونا بيتش، كاليفورنيا، حسب تقرير "نيويورك تايمز".

ومع ذلك، فإن القليل من القوانين في الولايات المتحدة تحمي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على وجه التحديد من استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.