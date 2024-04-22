الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي يكشف تداعيات توسع العقوبات على برنامج إيران للمسيرات

ايران
ايران

قال دبلوماسي كبير إن الاتحاد الأوروبي سيوسّع العقوبات على برنامج الطائرات بدون طيار الإيرانين حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير صادر لها. 

واوضح جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية على برنامج إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ.

العقوبات الجديدة توسع المنطقة الجغرافية

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اتفاق أوروبي على توسيع العقوبات على إيران

وقال بوريل إن العقوبات الجديدة توسع "المنطقة الجغرافية لهذا الإطار لتشمل شحنات الطائرات بدون طيار والصواريخ ليس فقط لروسيا"، ولكن أيضًا لوكلاء إيران في المنطقة.

ووفقًا للشبكة الامريكية فقد ستعمل العقوبات على توسيع قائمة المكونات المحظورة تصديرها من الاتحاد الأوروبي والتي تستخدم في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق الأخير على إسرائيل، والذي جاء بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فرض عقوبات جديدة على 16 شخصا وكيانين مرتبطين ببرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.

إيران طائرة بدون طيار العقوبات الاتحاد الأوروبي توسع العقوبات

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