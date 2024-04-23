إيلون ماسك يثير الجدل بسبب المحكمة الأسترالية.. ما القصة؟

آثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الكثير من الجدل، حيث استخدم المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به لمهاجمة أنتوني البانيز ومفوض السلامة الإلكترونية.

ورد إيلون ماسك على محاولات هيئة مراقبة الإنترنت الأسترالية لإجبار منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X على منع المستخدمين من رؤية لقطات عنيفة تتعلق بحادث طعن كنيسة سيدني.

ونشر الملياردير الأمريكي على حسابه الشخصي على X رسما كاريكاتوريا يظهر المنصة على أنها طريق على طريقة "ساحر أوز" نحو "الحرية" و"الحقيقة" مع طريق بديل أكثر قتامة لـ"الرقابة" و"الدعاية".

فوق الرسم الكارتوني، كتب ماسك الرسالة: "لا تصدق كلامي، فقط اسأل رئيس الوزراء الأسترالي"

منشور عن المحاولات الاسترالية لمنع اللقطات



كما أعاد نشر منشور على موقع X يسلط الضوء على اقتباس لأنطوني ألبانيز تحدث فيه عن حقيقة أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي استجابت "بشكل عام" بشكل إيجابي للمحاولات الأسترالية لمنع اللقطات.

ومع ذلك، أضاف المنشور عبارة "من أجل الرقابة" على اقتباس رئيس الوزراء وادعى أن ألبانيز استغرق وقتًا "للإعلان عن إيلون".

وأضاف ماسك التعليق أعلى المنشور: "أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة".

وجاء ذلك في أعقاب محاولة محكمة ناجحة في وقت متأخر من يوم الاثنين من قبل مفوض السلامة الإلكترونية لتأمين الأمر ضد X.

كما أمرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، X، إلى جانب ميتا، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي بإزالة المواد التي تعتبر تصور "عنفًا غير مبرر أو مسيء بدرجة عالية من التأثير أو التفاصيل" في غضون 24 ساعة أو من المحتمل أن يواجهوا غرامات.

وكانت المادة عبارة عن لقطات لعملية طعن مزعومة للأسقف مار ماري عمانوئيل مساء الاثنين الماضي بينما كان يقدم خدمة بث مباشر في كنيسة المسيح الراعي الصالح الآشورية في واكيلي.

وفي جلسة استماع في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين، أخبر المحامي عن eSafety، كريستوفر تران، القاضي جيفري كينيت أن X قام بحظر المنشورات التي تحتوي على الفيديو جغرافيًا، مما يعني أن الأستراليين لم يتمكنوا من الوصول إليها. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المنشورات متاحًا عالميًا، وللأستراليين الذين استخدموا اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) جعل عنوان IP الخاص بهم يظهر خارج أستراليا.

خلال جلسة استماع تم ترتيبها على عجل، قال تران إن الفيديو "الصارم والعنيف" بقي على الإنترنت على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

وقال تران إنه سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" إذا استمر في الانتشار. "لقد كان ذلك خيارًا، وكان بإمكانهم فعل المزيد".

على الأقل، يجب على إكس X أن يحمي اللقطات من جميع المستخدمين، وليس فقط الأستراليين، حسبما ذكر.

وتوقعًا لجدال حول حق الولايات المتحدة في حرية التعبير، قال تران إنه يبدو أن هذا الحق لا يمتد إلى تصوير العنف.

وكان ماسك قد وصف في وقت سابق مفوض السلامة الإلكترونية بأنه "مفوض الرقابة الأسترالي" بينما أثارت شركته مخاوف بشأن حرية التعبير والمخاوف المتعلقة بالولاية القضائية بشأن أمر الإزالة.