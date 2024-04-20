إيلون ماسك يؤجل زيارته المرتقبة إلى الهند بسبب الالتزامات الثقيلة في شركة Tesla

قرر رائد الأعمال إيلون ماسك تأجيل رحلته المقررة إلى الهند، وذلك بسبب الالتزامات "الثقيلة للغاية" في شركته تسلا.

كان من المقرر أن يصل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إلى الهند الأسبوع المقبل في زيارة مهمة من المتوقع أن تشمل اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد وتأكيدًا على خطط بناء مصنع للشركة في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وفي تصريح لموقع X نشره يوم السبت، قال ماسك: "لسوء الحظ، تتطلب التزامات تسلا الثقيلة جدًا تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع بشدة إلى الزيارة في وقت لاحق من هذا العام".

المشاريع المفترض مناقشتها في الهند

وكان ماسك قد أعرب عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وكان يخطط أيضًا للقاء قادة الشركات الهندية الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بما في ذلك باوان تشاندانا، مؤسس شركة Skyroot Aerospace، وهي الشركة التي أطلقت أول صاروخ تم تطويره بشكل خاص في الهند في عام 2022.

يُشار إلى أن إيلون ماسك هو أيضًا رئيس شركة Skyroot Aerospace بالإضافة إلى شركة الصواريخ SpaceX وشركة X السابقة.

وبحسب تقارير من وكالة رويترز وصحيفة فايننشال تايمز، كان من المتوقع أن يعلن ماسك عن استثمار بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار في الهند، بشكل أساسي لبناء مصنع جديد لتسلا.

تأتي هذه الأخبار فيما تستعد الهند لبدء أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم، حيث يحق لنحو 960 مليون شخص التصويت في استطلاعات تمتد على مدى شهر. ومن المتوقع على نطاق واسع فوز مودي بولاية ثالثة كرئيس وزراء للبلاد.