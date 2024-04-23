الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير: جيش الاحتلال يقيم مجمع خيام فى خان يونس استعدادًا لاقتحام رفح

مجمع خيام في خانيونس
مجمع خيام في خانيونس

ذكر موقع كاليبر العبري، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الاسرائيلي أقام مجمع خيام في خان يونس استعدادًا لاقتحام رفح. 

وأظهرت صور جديدة للأقمار الصناعية مجمع خيام جديد يجري إقامته بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي الإشارة إلى أنه يستعد لاجتياح رفح، كما أنه تمت إقامة الخيام بالقرب من خان يونس، بينما ذكرت قناة كاليبر لأول مرة أن إسرائيل تلقت شحنة الخيام من الصين.

وأفيد بالأمس أنها تخطط لإجلاء المدنيين من رفح خلال الاجتياح المتوقع للمدينة الجنوبية، حيث لجأ مئات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب.

بدء الاجتياح بعد عيد الفصح

 

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وأكد الموقع الإسرائيلي في تقرير صادر له، أن أمر بدء الاجتياح من المتوقع أن يصدر بعد عيد الفصح، بينما أعلن رئيس الأركان أول أمس الموافقة على خطط العملية.

لافتا إلى أنه عندما حدد رئيس الوزراء موعدا محددا، لم يكن ذلك لطمأنة القاعدة أو الجمهور عقب مغادرة القوات من خانيونس، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية، وسيشعر لواء رفح التابع لحماس قريبا جدا بقوة ذراع الجيش الإسرائيلي. 

وفي السياق ذاته، فقد انتشل عمال الطوارئ، يوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 35 جثة أخرى من مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي، جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الحي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال العقيد يامن أبوسليمان، مدير الدفاع المدني في خان يونس، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية، إن العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها ارتفع إلى 310، مضيفا أن العمليات مستمرة.

وسبق أن زعم سليمان «أنه تم العثور على بعض الجثث مقيدة الأيدي والأقدام، وكانت هناك آثار إعدامات ميدانية، ولا نعلم هل تم دفنهم أحياء أم تم إعدامهم. معظم الجثث متحللة».

الإحتلال الإسرائيلي مجمع الخيام رفح خان يونس غزة

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