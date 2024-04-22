الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير عبرية: عشرات صواريخ "الكاتيوشا" على صفد خلال عيد الفصح

صواريخ الكاتيوشا
صواريخ الكاتيوشا

أعلنت صحيفة اسرائيل ناشونال نيوز، اليوم الاثنين، عن إطلاق ما لا يقل عن 35 صاروخا باتجاه صفد بينما كان الإسرائيليون يتجمعون للاحتفال ببداية عيد الفصح، كما قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي انه تم إطلاق وابل من 35 صاروخا على الأقل مساء الاثنين باتجاه مدينة صفد في شمال إسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار في المدينة بينما كان الإسرائيليون يتجمعون للاحتفال ببدء عطلة عيد الفصح.

وانفجرت الصواريخ في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسدية.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه أصاب مصدر إطلاق الصاروخ.

صفارات الانذار على الحدود اللبنانية 

 

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كواليس إطلاق حزب الله صواريخ تجاه مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد

وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في صفد، انطلقت صفارات الإنذار تحذر من تسلل طائرة معادية في شلومي وبلدات أخرى قريبة من الحدود مع لبنان، وبعد عدة دقائق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن الحادث قد انتهى.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه “قبل فترة قصيرة، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأضاف: “في وقت سابق اليوم، تم استهداف مبنيين عسكريين يعمل بهما إرهابيو حزب الله في منطقتي أرزون والعديسة في جنوب لبنان”.

وليلة الأحد، تم إطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه نتيجة لذلك، أصيبت الطائرة بدون طيار وسقطت في الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان أن الحادث قيد المراجعةن حسبا افات الصحيفة الاسرائيلية في تقرير لهاز 

وقصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقع الإطلاق الذي أطلق منه الصاروخ.

عيد الفصح إسرائيل حزب الله صفد الاحتفال

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