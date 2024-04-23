الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس اعتراض جيش الاحتلال أهداف جوية على الحدود اللبنانية

الاحتلال الاسرائييلي
الاحتلال الاسرائييلي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كواليس اعتراض أهداف جوية مشبوهة قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل. 
وأعلن جيش الاحتلال أنه "اعترض بنجاح هدفين جويين مشبوهين قبالة الساحل الشمالي".

وأضاف أن صفارات الإنذار انطلقت بعد احتمال سقوط شظايا خلال عملية الاعتراض. لقد انتهى الحادث، ودويت صفارات الإنذار في مدينة عكا للمرة الأولى منذ ديسمبر.

حزب الله يرد على العدوان الإسرائيلي 

 

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القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة

 

وقال حزب الله إنه “رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد إخواننا المجاهدين”، شن هجوماً على مقر قيادة لواء الجولان ووحدة إيغوز 621 قرب عكا.

وكان حزب الله قد أقر في وقت سابق بمقتل القيادي البارز حسين علي عزقول. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أزكول، الذي وصفه بأنه "عنصر إرهابي مهم في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله" في جنوب لبنان.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء هجوم حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من جماعة حزب الله في جنوب لبنان.

قصفت قوات الدفاع الإسرائيلية حسين علي أزكول وقتلته، ووصفته بأنه "ناشط إرهابي مهم" في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. 

وكان أزكول "متورطا بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل". "، حسبما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء.

كما أقر حزب الله بوفاة عزكول في بيان له الثلاثاء أيضا، دون أن يذكر سبب الوفاة أو تاريخها.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل "قائدا كبيرا  " آخر في الوحدة الجوية لحزب الله - ساجد صرفند - في منطقة أرزون بجنوب لبنان. انطلقت صفارات الإنذار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية، بسبب تسلل طائرة مسيرة.

ويذكر ان انخرطت القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله في إطلاق نار عبر الحدود وتبادلات متبادلة منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوماً على إسرائيل. لقد دعم الموقف السياسي لحزب الله بشكل لا لبس فيه المسلحين الفلسطينيين. وأدانت بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وهدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، امس الاثنين، الطوابق الثلاثة العليا من مبنى الصحابة بمدينة غزة، شمال القطاع.

إسرائيل حزب الله الإحتلال الإسرائيلي لبنان اشتباكات

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