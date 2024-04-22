أمين مجلس التعاون الخليجي: حروب المنطقة تضعنا في منعطف خطر ومستقبل مظلم

طالب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل، مشيرا الى ان حروب المنطقة تضعنا في منعطف خطر ومستقبل مظلم، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

الفلسطينيون في رفح يخشون هجومًا بريًا دمويًا



وفي السياق ذاته، كشفت وسائل اعلام محلية، أن الأطفال الذين يبحثون بشدة عن الطعام يحملون الأطباق والقدور الفارغة في الشوارع وتتسرب مياه الصرف الصحي بين الخيام.

وحذر خبير أممي يوم الاثنين، من أن الرعب النفسي الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يظهر بعد سنوات من الآن، في شكل زيادة في أمراض الصحة العقلية بين الفلسطينيين هناك.