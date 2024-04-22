رئيسة لجنة مراجعة أونروا: لا بديل عن الوكالة في الأراضي الفلسطينية

أعلنت رئيسة لجنة مراجعة الأونروا، اليوم الاثنين، انه لا يمكن لأي طرف تقديم المساعدات التي تقدمها الوكالة، مشيرة الى انه لا بديل عن الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وفق شبكة سي ان ان الامريكية.

وفي السياق ذاته، قالت مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إنه يجب تعزيز حياد الوكالة.

اتهامات اسرائيلية لموظفي الاونروا

وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت إسرائيل ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا بالتورط في الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، وزعمت أن حوالي 12% من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف هم أعضاء في حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية .

ولم تكن المراجعة، التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا ونشرت يوم الاثنين، مكلفة بمعالجة مزاعم إسرائيل، ولكن كان لها تفويض أوسع "لتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد".

وقالت المراجعة إنه على الرغم من اعتماد الأونروا "إطار عمل قوي" في عام 2017 لمعالجة قضايا الحياد، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعاءاتها بأن "عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية".

وقالت "إنها تشمل حالات يعبر فيها الموظفون علنًا عن آراء سياسية، ويتم استخدام الكتب المدرسية في البلد المضيف ذات المحتوى الإشكالي في بعض مدارس الأونروا، ونقابات الموظفين المسيسة التي تشكل تهديدات ضد إدارة الأونروا وتتسبب في اضطرابات تشغيلية".

كما وجدت أن "منشآت الأونروا قد تم إساءة استخدامها في بعض الأحيان لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، مما يقوض حيادها".

وفي السياق ذاته، قال تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولاً تجميلية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتسلل حماس إلى الأونروا"، كما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين في بيان، مضيفًا أن هذا هو وليس ما تبدو عليه “المراجعة الحقيقية والشاملة”، كما ان هذا هو ما تبدو عليه الجهود المبذولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها وجهاً لوجه.

ولدى إسرائيل مشاكل طويلة الأمد مع الأونروا، حيث تتهمها بمساعدة حماس وتطالب بتفكيكها بالكامل.