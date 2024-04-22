تقرير أمريكي يشير إلى ارتكاب جرائم حرب في غزة

أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، إلى مزاعم عن ارتكاب "جرائم حرب" في الصراع في غزة.

ويثير التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان مخاوف حادة بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة، مشيرًا إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب، بحسب شبكة سي ان ان الامريكية.

وأشار التقرير الذي يغطي عام 2023، إلى أن “جماعات حقوق الإنسان أبلغت عن انتهاكات واسعة النطاق وغير مسبوقة في كثير من الحالات مرتبطة بالصراع، وزعمت ارتكاب إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى جرائم حرب”.

عمليات التعذيب والاختطاف

وتشمل هذه الانتهاكات عمليات القتل والتعذيب والاختطاف التي نفذتها اسرائيل في فلسطين في 7 أكتوبر، وفقًا للتقرير.

وتشمل أيضًا "تقارير عن التعذيب الممنهج والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمعتقلين الفلسطينيين في مرافق السجون بعد 7 أكتوبر، والاختفاء القسري لآلاف من غزة.

وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الحكومة الأمريكية الخاصة، إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في تصريحات يوم الاثنين "لدينا عمليات داخل الوزارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت".

وأضاف أن "هذه العمليات مستمرة". "من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق والمعلومات وإجراء التحليل. من الصعب جدًا القيام بذلك في الوقت الفعلي."

كما نشر التقرير الأطفال الذين يبحثون بشدة عن الطعام يحملون الأطباق والقدور الفارغة في الشوارع وتتسرب مياه الصرف الصحي بين صفوف الخيام.

هذه من بين الذكريات التي تحتفظ بها ميلاني وارد عن رفح، في جنوب غزة، حيث اضطر أكثر من مليون شخص إلى الفرار من القصف الإسرائيلي، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال وارد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة الطبية للفلسطينيين (MAP)، لشبكة سي ان ان الامريكية عبر الهاتف يوم الأربعاء: "تستيقظ كل صباح على صوت إطلاق النار من البوارج قبالة الساحل. أنت لا تعرف حرفيًا أبدًا ما إذا كان هناك شيء ما على وشك الحدوث". لضربك."

وقال وارد الذي زار رفح في وقت سابق من هذا الشهر إن النازحين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من منازلهم وتكدسوا في منطقة صغيرة من الأرض يخشون ألا يكون لديهم مكان يهربون إليه قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وقالت: "الجميع مرعوبون. الناس يفكرون فيما سيفعلونه. أين من المفترض أن يذهبوا؟ هل سيحصلون على أي تحذير؟”

“أين من المفترض أن يذهب أكثر من مليون شخص من رفح، لا أعرف. من المستحيل أن نرى."

حذر خبير أممي يوم الاثنين من أن الرعب النفسي الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يظهر بعد سنوات من الآن في شكل زيادة في أمراض الصحة العقلية بين الفلسطينيين هناك.