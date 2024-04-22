جيش الاحتلال يرصد 35 صاروخا على شمال اسرائيل دون إصابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد حوالي 35 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على منطقة عين زيتيم في شمال إسرائيل اليوم الاثنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال "هاجمت مصدر إطلاق النار"، مضيفا أنه لم تقع إصابات جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وقال الاحتلال أيضًا إنه "هاجم أهدافًا إرهابية في جنوب لبنان".

حزب الله يؤكد قصف مقر قيادة لواء المشاه

وقال حزب الله في بيان إنه "قصف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

ولقد مرت أشهر من إطلاق النار عبر الحدود من قبل كل من إسرائيل وحزب الله، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين والإسرائيليين من منازلهم.

وأطلقت إسرائيل نيران المدفعية وأطلقت طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار لضرب أهداف بينما استخدم حزب الله بعض ترسانته الهائلة من الصواريخ والقذائف.

وفي سياق متصل، قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية على برنامج إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال بوريل إن العقوبات الجديدة توسع "المنطقة الجغرافية لهذا الإطار لتشمل شحنات الطائرات بدون طيار والصواريخ ليس فقط لروسيا"، ولكن أيضًا لوكلاء إيران في المنطقة.

وستعمل العقوبات على توسيع قائمة المكونات المحظورة تصديرها من الاتحاد الأوروبي والتي تستخدم في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق الأخير على إسرائيل، والذي جاء بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على 16 شخصا وكيانين مرتبطين ببرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.